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Redmi K40'ın tasarımı herkesi şaşırtacak!

Xiaomi'nin yeni çıkaracağı Redmi K40'ın tasarımı herkes tarafından merakla bekleniyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar paylaşılan hiçbir görsel gerçeği yansıtmıyor.

31 Ocak 2021 Pazar 01:55
Redmi K40'ın tasarımı herkesi şaşırtacak!
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Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Xiaomi'nin en yeni modeli olan K40 tanıtılacak. Telefon, K40 ve K40 Pro adıyla 2 farklı şekilde kullanıcılara sunulacak. Telefonun K40 modelinde Snapdragon 870 yonga işlemcisi kullanılacak. Telefonun K40 Pro modelinde Snapdragon 888 işlemcisi kullanılacak. RAM olarak 8 GB ve 12 GB sunulacak.

 

K40 farklı bir tasarıma sahip olacak

 

K40'ların tasarımının Mi 11 ile aynı olacağı dedikoduları dolaşmaktaydı ancak Redmi'den aksine bir açıklama geldi. Redmi'nin genel müdürünün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre şu zamana kadar sızdırıldığı iddia edilen bütün görseller yalan. Yapılan yeni açıklamanın ardından K40 olduğu söylenen bir telefonun görseli igeekphone tarafından paylaşıldı.

 

igeekphone'un paylaştığı görseldeki telefonun 4 kamerası olduğu görülüyor. Ana kameranın 108 MP olacağı ve diğer kameranın da 64 MP olacağı söyleniyor. Diğer iki kameranın ise derinlik ve makro özelliklerinde olacağı söylendi.

 

Kameraların hemen sağ tarafında LED flaş yer alıyor. Telefonun ana ekranında çentik şeklinde ön kamera yer alıyor.

 

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 01:55
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiRedmiRedmi K40
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