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Realme'den müşterilerine avantajlı kampanya!

Önde gelen teknoloji firmalarından Realme, müşterilerine kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Realme'den belirtilen ürünleri satın alanlara birçok özelliğiyle ön plana çıkan Realme Band hediye ediliyor. Hediye edilen ürünün piyasa değeri ise 599 TL olarak görülüyor...

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:01
Realme'den müşterilerine avantajlı kampanya!
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Önde gelen teknoloji firmalarından olan Realme, Amazon, Vatan Bilgisayar ve Media Markt ile yaptığı kampanya ile birlikte oldukça avantajlı bir teklif sunmaya başladı. Kampanya bünyesinde ilesiyah renk seçeneği ille Realme Watch satın alan kişilere Realme Band hediye ediliyor. Stoklarla sınırlı kampanyadan faydalanmak isteyenler 599 TL karşılığında ürünlere sahip olabilecekler.

Realme 6i için yapılan kampanya kapsamında Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Media Markt üzerinden beyaz renk seçeneğiyle akıllı telefon satın alanlara yeşil ve siyah renklerde Realme Band veriliyor. Kampanya bünyesindeki cihazın fiyatı ise 2799 TL olarak karşımıza çıkıyor.

 

Realme Watch hayatı kolaylaştırıyor!

Oldukça şık bir tasarımı olan Realme Watch’ın her kombinle takılabilmesi mümkün. Yüksek performansı kullanıcılarına sunan Realme Watch aynı zamanda sağlık asistanı ile kan oksijen doygunluk düzeyi ve gerçek zamanlı kalp monitörü özelliklerini sağlıyor. 14 farklı spor modunu kapsamında barındıran Realme Watch adım sayma sistemi, uyku izleme ve meditasyon egzersizi gibi özellikleriyle de kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Müzik dinlemek, fotoğraf çekmek gibi özellikleri kullanabilmek için Realme Link uygulaması aracılığı ile akıllı telefona bağlanılması gerekmekte. Mesaj, çağrı ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmin etme özellikleri de ön plana çıkıyor.

 

Gizlilik en önemli konular arasında

Kişisel hakların saklanabilmesi için dev firma, Realme 6i modelinde de UI kullanıcı arayüzü sistemiyle kişisel verileri koruyor. Aynı zamanda hiçbir uygulamada da kısıtlama koşulu istemiyor.



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:01
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RealmeRealme 6iRealme BandRealme Watch
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