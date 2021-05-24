Realme, C21 modelini Türkiye’de üretecek

Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi dünyada ün yapmış teknoloji şirketleri, bazı cihazların Türkiye’de kullanıma açtığı tesislerde üreteceğini açıklamıştı. Türkiye’de fabrika açma akımına giren şirketler arasında yer alan Realme, ülkemizde üretilecek Realme modelini Türkiye sosyal medya hesabından açıkladı.
Realme C21 modelinin fiyatının ne olduğu ve ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı. Özelliklerine bakılarak cihazın fiyatının 1000-1500 TL bandında olması bekleniyor.
Son Güncelleme: 24.05.2021 14:08