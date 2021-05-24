Realme, C21 modelini Türkiye’de üretecek

Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi dünyada ün yapmış teknoloji şirketleri, bazı cihazların Türkiye’de kullanıma açtığı tesislerde üreteceğini açıklamıştı. Türkiye’de fabrika açma akımına giren şirketler arasında yer alan Realme, ülkemizde üretilecek Realme modelini Türkiye sosyal medya hesabından açıkladı.

Realme’nin yerli üretim sınıfında yer alacak C21 modelinin alt segment sınıfına giren bir akıllı telefon olacağı belirtildi. Cihazda 6.5 inçlik LCD bir ekran, 13 MP, 2MP ve 2MP olmak üzere üç adet kamera ve 5000 mAh olan uzun ömürlü bataryası ve 5G özelliği ile dikkat çekiyor. C21’de çift SIM kart ve microSD kart desteği de bulunuyor. Cihaz, Android 10 ile beraber gelecek.

Realme C21 modelinin fiyatının ne olduğu ve ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı. Özelliklerine bakılarak cihazın fiyatının 1000-1500 TL bandında olması bekleniyor.