Ramazan kampanyası; Türk Telekom Ramazan ayı bedava internet paketi nasıl yapılır?

Ramazan ayında insanlar iftardan sahura kadar oturdukları süreçte en çok intenette zaman geçiriyorlar. Dolayısıyla intenet paketleri de hemen bitiyor. İntenet aşımı yaşayanlara ise Türk Telekom’dan müjde geldi. Türk Telekom kullanıcılarına intenet paketi hediyesi veriyor.

Türk Telekom kullanıcıların Ramazan ayı için dakika, intenet paketi hediye edeceğini bildirdi. Verilecek olan kampanyalar faturalı ve faturasız hatlara göre değişiyor.

Paket nasıl yapılıyor?

Hattı Türk Telekom üzerine olan vatandaşlara 31 Mayısıs’a kadar 01.00-06.00 arasında geçerli olacak 10 GB intenet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlu müşterilerle sınırsız konuşma seçenekleri arasından dilediğini veriyor.

Hediyelerden bedava intenet için “RAMAZAN 2021” yazarak 5555’e mesaj yollamanız yeterli. Bunun yanı sıra Türk Telekom’un her hafta kazandıran uygulaması Sil Süpür’e girerek de hediyeler kazanabilirsiniz.

Bunların yanı sıra Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri Ramazan ayında 00.00-06.00 arasında geçerli olacak aylık ek 30 GB’lık sahur paketini yalnızca 9,18 TL’ye Online İşlemler uygulaması üzerinden ya da “Sahur 30GB” yazarak 5555’e mesaj atabilirsiniz.

Bireysel faturasız hat müşterisi olanlar haftalık 20 GB’lık paketi 20 TL’ye Online İşlemler üzerinden yapabilecek.