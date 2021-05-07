Rakuten BIG fiyatı ve özellikleri

Rakuten BIG tanıtıldı!

Japonya merkezli akıllı telefon üreticisi olan Rakuten, yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Rakuten BIG isimli model, ekran altına gömülü ön kameraya sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Akıllı telefon gücünü Qualcomm’un 5G destekli Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Bu yeni cihazda 6,9 inç boyutunda oldukça büyük bir ekran bulunuyor.

Rakuten BIG teknik özellikleri

Tasarım özellikleri

Akıllı telefonun ön kısmına bakıldığında büyük boyuta sahip olan bir ekran karşımıza çıkıyor. Üst ve alt çerçeveleri daha kalın olan ekranda, gömülü bir ön kamera yer alıyor. Cihazın arka tarafında ise dikey kamera modülü bulunuyor. Rakuten, dörtlü kamera kurulumu ve LED flaş ile de özelliklerini sunuyor. Cihaz ayrıca suya ve toza karşı dayanıklıdır. IP68 sertifikasına sahiptir. Rakuten, telefonunu kırmızı,beyaz, siyah seçenekleri ile alıcılarına sunuyor. Cihazın aynı zamanda ekran içi parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Akıllı telefon bağlantı noktası olarak USB Type-C portuna sahip.

Ekran Özellikleri

6,9 inç boyutunda ve 1080x2460 piksel çözünürlüğünde OLED ekran ile alıcılarının karşısına çıkıyor. Ekranın içerisinde gömülü olarak bir öz çekim kamerası da bulunuyor. Bu da telefonun en önemli özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kamera Özellikleri

Rakuten, bu cihazın ekranının alt kısmında 32 Mp öz çekim kamerası bulunduruyor. Arka kısımda ise dörtlü kamera kurulumu yer almakta. Bu kurulum 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik algılayıcı ve 2 MP makro kamera bulunduruyor.

Batarya Özellikleri

Diğer özelliklerinin yanı sıra batarya konusunda farklı bir yapısı bulunmamaktadır. Cihazda 4.000 mAh kapasiteli normal büyüklükte bir batarya yer almaktadır. Telefon USB Type-C portu üzerinden şarj edilebilmektedir. Hızlı şarj özelliği ise maalesef yoktur.

Donanım Özellikleri

Akıllı telefon gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Bu sette, 6GB Ram bulunuyor. Cihazda 128 GB’lık bir depolama alanı yer alıyor. Bu telefonda SIM kart yuvası yoktur. Bunun yerine eSIM özelliği yer almaktadır. NFC desteğine sahip olan cihazın depolama alanını microSD kart ile genişletilebilmektedir. Ayrıca cihaz kutusundan Android 10 işletim sistemi de çıkmaktadır.

Özellikleri;

-Ekran 6,9 inç, 1080x2460p,OLED

-İşlemci Qualcomm Snapdragon 765G

-Ram 6GB

-Depolama 128 GB

-Ön kamera 32 MP

-Arka kamera 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik algılayıcı sensör, 2 MP makro kamera

-Batarya 4.000 mAh

-Boyutlar 174 x 80 x 9 mm

- Ağırlık 227 gram

-İşletim sistemi Android 10

- Renk beyaz, kırmızı ve siyah

Rakuten BIG fiyatı ne kadar?

6 GB Ram + 128 GB dahili depolama 660 dolar olarak müşterilere sunulmaktadır.