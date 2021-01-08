Rahatsız eden telefon numaraları nasıl engellenir?

Belirtildiği üzere dijitalleşmenin iyi ve kötü durumları bulunmaktadır. Vatandaşın izni olmadan hatta haberi olmadan bile numaralarımız paylaşılmakta. Bu aramalar sıklıkla arandığından kaynaklı artık rahatsız edici bir hal almış durumda. Peki ne yapmalı bankacıdan, sigortacıdan, konaklamak için bilgi vermek isteyenlerden, pazarlamacıdan bunun gibi pek çok işletmenin aranmasını istemiyorsak ne yapmalıyız. Güvenilir bir uygulama olan NQ Call Blocker telefona yüklendikten sonra yapılması gerekenler çok basit.
iOS cihazlar için uygulama mevcut değildir.
https://youtu.be/Clm6OjGteek
Son Güncelleme: 08.01.2021 21:01