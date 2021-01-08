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Rahatsız eden telefon numaraları nasıl engellenir?

Dijitalleşmenin gelişmesi ile birlikte artık herkes telefon numaralarına kolayca ulaşır durumda. Sigortacı, bankacı, pazarlamacı hatta dolandırıcılar bile numaralarımızı bilmekte. Peki telefondan sürekli arayan bu numaraları engellemek mevcut mu? İstenmeyen numaraları engellemek mümkün mü?

08 Ocak 2021 Cuma 21:01
Rahatsız eden telefon numaraları nasıl engellenir?
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Belirtildiği üzere dijitalleşmenin iyi ve kötü durumları bulunmaktadır. Vatandaşın izni olmadan hatta haberi olmadan bile numaralarımız paylaşılmakta. Bu aramalar sıklıkla arandığından kaynaklı artık rahatsız edici bir hal almış durumda.  Peki ne yapmalı bankacıdan, sigortacıdan, konaklamak için bilgi vermek isteyenlerden, pazarlamacıdan bunun gibi pek çok işletmenin aranmasını istemiyorsak ne yapmalıyız.  Güvenilir bir uygulama olan NQ Call Blocker telefona yüklendikten sonra yapılması gerekenler çok basit.

 Android telefonlar için bulunan özellikler uygulama telefona indikten sonra karşımıza çıkan ilk sayfa engellenen mesajlar, engellenen aramalar ve engellenecek numaraların listesi mevcuttur. Siz hangi numarayı engellemek isterseniz o numara engellenerek kullanmakta olduğunuz telefonunuza herhangi mesaj veya arama düşmeyecektir.

iOS cihazlar için uygulama mevcut değildir.


https://youtu.be/Clm6OjGteek


Son Güncelleme: 08.01.2021 21:01
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Anahtar Kelimeler:
Arama EngellemeBilinmeyen NumaralarEngelleme
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