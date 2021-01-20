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Qualcomm Snapdragon 870 5G yonga seti duyuruldu

Qualcomm, Snapdragon 870 5G yonga setini duyurdu. Snapdragon865 Plus temelinde yükselen Snapdragon870 5G yalnızca ana çekirdek ve grafik birimini dahada hızlandırılmış ve verimli hale getirilmiş şekilde sunuyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:30
Qualcomm Snapdragon 870 5G yonga seti duyuruldu
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5G sürecini en iyi bir şekilde değerlendirmek çalışan Qualcomm amiral gemi seviyesinden biraz altta yer alacak yeni bir yonga setini duyurdu. Snapdragon 870 yonga seti Snapdragon865 Plus temelinde yükselecek.

Snapdragon 870 5G özellikleri neler?

Snapdragon870 5G şirketin üst seviyenin altında yer bulacak bir yonga setidir. Snapdragon888 ile adlandırılan Qualcomm böylece 87x adlandırmasını üst seviyedeki ürünleri için kullanacak.

Yonga setinin hızı 3.2 GHz Cortex-A77 tabanlı bir tane ana çekirdek, Cortex-A77 tabanlı üç tane orta çekirdek ve CortexA55 tabanlı dört tane verimlilik çekirdeği bulunuyor. Ana çekirdek biraz daha hızlıyken Adreno650 grafik birimi 670 MHz seviyesine çıkarıldı. Böylece Snapdragon865 Plus yonga setinden biraz fazla performans veriyor.

Snapdragon Elite Gaming yazılımın da ve yapay zeka motorun da optimizasyon yaparak verimliliği yükselten yongada Hexagon698 ve Spectra480 birimlerine yine yer vermiş. Yongada SnapdragonX55 5G modemi bulunuyor. Snapdragon870 5G için şimdiden Motorola, Vivo, Oppo gibi şirketler kullanabilmek için başvurmuş durumdalar.



Son Güncelleme: 20.01.2021 18:30
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Anahtar Kelimeler:
Snapdragon 8705g
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