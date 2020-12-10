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QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi

Gelişen teknoloji ile birlikte QR kodlar da pek çok uygulama tarafından aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. QR kodlar ile birlikte hızlı bağlantı kurulması ve işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır...

10 Aralık 2020 Perşembe 01:00
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefonlarda ve bilgisayar ortamında QR kodlar kullanılmaya başlandı. Hem İOS hem de Android cihazlar üzerinde gün içinde sıklıkla kullanılan QR kod teknolojisi halen birçok kişi tarafından keşfedilmemiştir. Bu teknolojiden haberdar olmayanlar, QR kodun nasıl taratılabileceğini intenet üzerinde araştırmaktadırlar.

QR kod nedir?

QR kod, çabuk tepki anlamına gelen bir barkod ile, gerekli işlemin saniyeler içinde gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadır. Uyumlu cihazlar üzerinden okutulan QR kodlar, pek çok platform tarafından sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Kare şeklinde siyah beyaz bir ızgara olarak ortaya konan kodlar, telefon ve bilgisayarların kameraları tarafından taratılabilmektedir.

Android cihazlarda QR kod okutma

Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda QR kodların okutulabilmesi için kameralar kullanılmaktadır. Telefonun kamerasına girilerek QR kodun üstüne tutulması halinde otomatik olarak kod tanımlanacaktır ve bağlı olduğu uygulama üzerinde işlem gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

Google Lens’i kullanarak QR kod okutmak

Kimi zaman kamera üzerinden okutulan QR kodlar direkt olarak tanımlanamayabilirler. Böyle durumlarda Google Lens üzerinden kod okutulması gerekmektedir. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için, kameraya girildikten sonra mercek simgesine basılması ve ardından kodun okutulması gerekmektedir.

İOS cihazlarda QR kod okutma

İOS cihazlarda da Android cihazlarda olduğu gibi cihazın kamerasına girilerek direkt olarak kod okutulabilmektedir.



Son Güncelleme: 10.12.2020 01:00
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Anahtar Kelimeler:
IOSAppleİphoneAndroidQR Kod
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