QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefonlarda ve bilgisayar ortamında QR kodlar kullanılmaya başlandı. Hem İOS hem de Android cihazlar üzerinde gün içinde sıklıkla kullanılan QR kod teknolojisi halen birçok kişi tarafından keşfedilmemiştir. Bu teknolojiden haberdar olmayanlar, QR kodun nasıl taratılabileceğini intenet üzerinde araştırmaktadırlar.

QR kod nedir?

QR kod, çabuk tepki anlamına gelen bir barkod ile, gerekli işlemin saniyeler içinde gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadır. Uyumlu cihazlar üzerinden okutulan QR kodlar, pek çok platform tarafından sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Kare şeklinde siyah beyaz bir ızgara olarak ortaya konan kodlar, telefon ve bilgisayarların kameraları tarafından taratılabilmektedir.

Android cihazlarda QR kod okutma

Google Lens’i kullanarak QR kod okutmak

Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda QR kodların okutulabilmesi için kameralar kullanılmaktadır. Telefonun kamerasına girilerek QR kodun üstüne tutulması halinde otomatik olarak kod tanımlanacaktır ve bağlı olduğu uygulama üzerinde işlem gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

Kimi zaman kamera üzerinden okutulan QR kodlar direkt olarak tanımlanamayabilirler. Böyle durumlarda Google Lens üzerinden kod okutulması gerekmektedir. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için, kameraya girildikten sonra mercek simgesine basılması ve ardından kodun okutulması gerekmektedir.

İOS cihazlarda QR kod okutma

İOS cihazlarda da Android cihazlarda olduğu gibi cihazın kamerasına girilerek direkt olarak kod okutulabilmektedir.