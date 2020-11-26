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PUK Kodu nedir? SIM kartın bloke olması durumunda PUK Kodu nasıl öğrenilir? PUK Kodu öğrenme yolları

PIN Kodunun birden fazla hatalı girilmesi halinde SIM kart PUK kodu istemektedir. Kartın bloke olması gibi durumlarda güvenliğini sağlayan kod olan PUK müşteri hizmetlerinden, internetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir.

26 Kasım 2020 Perşembe 02:03
PUK Kodu nedir? SIM kartın bloke olması durumunda PUK Kodu nasıl öğrenilir? PUK Kodu öğrenme yolları
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PUK Kodu, PIN Kodunun tekrar tekrar hatalı girilmesi sonucunda PIN kodunun kitlenmesi sonucunda girilmesi gereken güvenlik kodudur. Bu koddan ise iki tane bulunmaktadır.

PUK Kodu Nedir?

Birkaç defa yanlış yazılan PIN Kodu sonrasında hat kilitlenir ve PUK kodu yazılması gerekir. Kilitlenen SIM kartın açılmasını sağlayan PUK kodu on defadan çok yanlış girilirse de kart bloke olur. Kartın blokesini kaldırmak için PUK Kodu öğrenilmeli ve girilmelidir. Eğer kart bloke olursa herhangi bir arama mesaj gibi işlem yapılamadığı gibi karşı taraftan gelen iletiler de size ulaşamamaktadır.

Vodafone PUK Kodu Nasıl Öğrenilir?


Vodafone PUK Kodu öğrenme işlemi 0542 542 00 00 nolu telefonu arayarak yapılabildiği gibi Vodafone şubelerinden de öğrenilebilmektedir.  Ayrıca https://www.vodafone.com.tr/puk-kodu-sorgulama.php adresine giriş yaparak TC kimlik ya da sim kart numarası seçeneklerinden birisini girerek de kodu öğrenmek mümkündür. Vodafone Online Self Servis sitesine giriş yaparak telefn numarası ve şifre ile hesabınıza girerek de kodunuza erişebilirsiniz.

Turkcell PUK Kodu Nasıl Öğrenilir?

Turkcell PUK Kodu öğrenme işlemleri intenet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için Turkcell hesabına giriş yaparak hesabım kısmından puk kodu öğrenmeleri mümkündür. Bunun yanı sıra https://www.turkcell.com.tr/yardim/yardim-araclari/puk-sorgulama adresine giriş yaptıktan sonra T.C kimlik numarası ya da Sim kart no seçeneklerinden birisi ile de PUK kodu öğrenilebilmektedir. Bunların yanı sıra 532 numarası aranarak ya da Turkcell şubelerinden de puk kodu öğrenilebilmektedir.

Türk Telekom PUK Kodu Nasıl Öğrenilir?

Türk Telekom PUK kodu öğrenme işlemleri 444 1 500 nolu numarayı arayarak öğrenmek mümkündür. Ayrıca https://www.turktelekom.com.tr adresinden Online İşlemler kısmından hesabınıza giriş yaparak ya da Türk Telekom şubelerinden de PUK kodunuzu öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.11.2020 02:03
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Anahtar Kelimeler:
PukKoduSimkart
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