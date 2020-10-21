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PUBG Zombie modu ne zaman çıkacak? Zombie modu için tarih belli oldu

PUBG Mobile'ın yasaklanmasının ardından popüler eski modun oyuna geleceği duyurulmuştu. Zombi modu (enfeksiyon modu olarak da bilinir) geçen yıl 0.14.0 güncellemesiyle oyunculara tanıtıldı. Bu oyun modu kısa bir süre için başlatıldı ve Cadılar Bayramı sırasında geri yüklenecek. PUBG mobil versiyonu popüler bir enfeksiyon moduna kavuştu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:34
PUBG Zombie modu ne zaman çıkacak? Zombie modu için tarih belli oldu
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PUBG Mobile Sevilen Modu: Enfeksiyon Modu Geliyor!


Cadılar Bayramı yaklaşırken, oyunda bu temanın hakim olduğunu görüyoruz. Oyuncular oyuna silahlar, özel eşyalar ve kostümler ekleyerek heyecan verici bir atmosfere giriyor. Oyun modunda, 12 oyuncu iki bağımsız takıma bölünmüştür. Enfekte olmamış ve zombi olmak üzere iki takıma bölünmüşler, zafer için yarışırlar. Temel olarak PUBG mobil modu, CS'deki zombi moduna çok benziyor ve buna aşina olanlar için yabancı değil. Enfekte olmayanları enfekte etmek için zombi ekibi, portakal ve balkabağının hakim olduğu haritada kazanan olmak için çok çalışıyor. Oyun ilerledikçe, üç oyuncu rastgele enfekte olur veya zombiler haline gelir ve oyuna yayılır.

Enfekte olmayan oyuncu, üç dakika hayatta kalmak için zombi oyuncuyu öldürmelidir. Tüm sağlıklı oyuncular zombi olduğunda oyun yeniden başlayacaktır. Üç oyuncu 25 saniye içinde rastgele zombi olur, ancak hiçbir oyuncu raundun bitiminden sonra başlangıçta enfekte olmaz. Oyunun eğlencesi aslında burada. Bir oyunda oyuncuların karşılaştığı toplam tur sayısı 3'tür. Oyun bittikten sonra oyuncular performanslarına göre konumlandırılacak ve ödüllendirilecektir.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:34
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Anahtar Kelimeler:
PUBGCadılar BayramıOyun Modu
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