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PUBG yeni sürüm New State ne zaman çıkacak?

Mobil oyun dünyasında milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanan PUGB, yeni sürümü ile gündeme geldi. New State ile adını duyuran PUBG, oyun meraklılarını sabırsızlandırdı. Kişiler PUBG yeni sürüm New State ne zaman çıkacak? sorusuna yanıt ararken PUBG New State hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar

25 Mayıs 2021 Salı 15:46
PUBG yeni sürüm New State ne zaman çıkacak?
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Dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG, yeni sürümünü duyurmasından ardından gündeme bomba gibi oturdu. Kullanıcıları heyecanlandıran oyun New State ile tekrar sosyal medyada konuşuluyor. 2051 yılını konu edecek oyunda çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacak.

PUBG New State için başvurular açıldı!

Krafton Inc. tarafından geliştirilen ve PUBG: Mobile’ın yakın gelecekte geçecek bir versiyonu olan PUBG: New State için kapalı Alfa başvuruları açıldı. Dünyada genel anlamda milyonlarca arkif kullanıcısına sahip olan oyun mobil platformunda büyük başarı elde etti.

PUBG New State 2021 yılı için çıkış yapacağını açıklarken takipçilerin yüzünü güldürdü Nisan ayı itiari ile piyasaya sürülmesi beklenen oyun için net bir tarih verilmedi.  Fakat PUBG için sadece Android işletim sistemi telefonlar için açıldığı belirtildi. Bilgisayarda kullanım sağlamayacak.


Son Güncelleme: 25.05.2021 15:46
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PUBG Yeni Sürüm New State Ne Zaman çıkacakPubg New State Başvuru
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