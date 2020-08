Sony, PlayStation Plus üzerinden kullanıcılara her ay iki oyunu ücretsiz olarak veriyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Call of Duty: Moden War Remastered ve Fall Guys: Ultimate Knockout oyunları kullanıcılara sunulmuştu.

Eylül ayı ücretsiz PlayStation Plus oyunları belli oldu!

Playstation Plus servisi bu ayda ücretsiz oyunlarıyla kullanıcılarını etkiliyor. Sony, Eylül ayı için PlayerUnknown’s Battlegrounds yanive Street Fighter V. oyunları sunuluyor. Dövüş oyunu sevenler için vazgeçilmez olan yapım, 40’tan fazla karakteri ile oyuna ayrı bir renk katıyor. Bahsedilen iki oyun 5 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

PUBG Playstation mağazasında 134 TL’ye satılırken, Street Fighter V ise 84 TL’ye satışa sunuluyor.