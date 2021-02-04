Pubg şekilli nick nasıl yapılır?

Profiline baktığı zaman ilgi görülen bir profil olmak isteyen PUPG oyuncuları için önemli özellikler arasında yer alan dikkat çekmenin başında nickler gelmekte. Bu sebeple PUPG oyuncuları için nick önemli bir etken haline gelmiştir. Peki bu nick şekillendirmesini nasıl ve nereden yapacaksınız. İşte bilmeyenler için yöntemler…

Profil düzenlemek ve nicklerinizi özel kılmak için web adresine girmeniz gerekecektir. Eğer belli bir nick bulamadıysanız diğer kullanıcıların nicklerine göz atarak kendinize ait özel nickler tasarlayabilmeniz mümkün. Bunu şekilli nick aracı ile gerçekleştirebileceksiniz. PUPG oyununa baktığımızda birbiriyle savaşan ve hayatta kalmaya çalışan mücadele oyunları arasında yer alıyor. Etkili bir oyuncu olmak isteyenler harf ve rakamlardan ziyade şekillerle bir nick kullanımını deniyor. Pupg Mobile uygulamasında şekilli nick oluşturmak kolay bir eylem olmuyor ne yazık ki. Şekilli nick hazırlama size online olarak sunulduğundan dolayı.

PUBG için şekilli nick oluşturma?

Şekilli nick hazırlama programı ile şekil sembol, sayı ve daha birçok altenatif ile birlikte takma isim yapabiliyorsunuz. Bu araçlar size kolaylık sağlıyor. İlk olarak kendinize ait bir nick tasarlamanız gerekiyor. Yani rakamlarla mı oluşmalı, sayılar veya sembollerle mi? Yoksa hepsinin bir arada olduğu nick mi? Size tavsiyemiz eğer bir nick oluşturamadıysanız İngilizce oyun terimlerinden faydalanarak bir nick oluşturabilirsiniz. Bir nick oluşturduktan sonra bu işlemler için hazırlanan sitelere giriş yaparak takma adınızı yerleştiriniz. Sitede bunun düzenlemesini rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha sonra o olana yazdığınız takma adı kopyalayıp, PUPG uygulamasına gelerek ID kartı yer alan bölmeye yapıştırarak onaylayabilirsiniz. Takma adınızı gün içinde 1 kere değiştirirsiniz.

PUBG nick kopyala yapıştır işlemi?

İOS’a gelen güncellemeyle Iphone kullanıcılarında linkleri ID kartlarına yapıştırmada sorun ortaya çıktı. Eğer sizde bu işlemi gerçekleştiremediyseniz çözüm olarak şöyle yapabilirsiniz;

Takma adında boşluk oluşturma?

Öncelikle ayarlar bölümünden genel seçeneğini işaretleyiniz daha sonra Klavye’yi seçerek metin değiştirme başlığını işaretleyin sonrasında sağ üst köşede bulunan (+) işaretine basınız. Sonra şekilli takma adınızı kopyalayıp gelen ekranda bulunan ifade kısmına yapıştırınız kopyaladığınız nicki. Ardından altında bulunan kestirmeler kısmında sembollerin yazıldığı takma ada karşılık gelecek harf dizisi oluşturmayı deneyin. Sağ üst köşede bulunan kaydet kısmıyla işleminizi tamamlayın. Sonra PUPG’de yer alan ID kartı kısmına gelerek yazmış olduğunuz harf dizisini yazdığınızda takma adınız karşınıza çıkacaktır.

PUBG’de takma adınızda boşluk olsun stiyorsanız yapacağınız şey çok kolay. ID kartına gelin ve takma adınızı yazdıktan sonra boşluk oluşturmak istediğiniz yere ” Ħ ” sembolünü ekleyip kaydedin. Sembolü eklediğiniz kısımda boşluk olacaktır.

Pubg Mobile’de ücretsiz (ID Kartı) alma?

İlk yöntem olarak görev kısımlarında bulunan “eğitim görevleri” başlığını seçin.ve 10. seviyeye gelerek bedava ID kartına ulaşın. İkinci yöntem olarak da etkinlik kısmından etkinliklerinizi kontrol edin burada size verilen ID kartı olabilir. Üçüncü yöntem ise eğitim görevlerinde verilen ID kartını kullandıysanız ve etkinlik kısmında ID kartı bulunmuyorsa ekip kısmından da ID kartına sahip olmanız mümkündür.

Bunun için ekip başlığının bulunduğu kısma gelerek ekip yarışmasını ve ekip onayını seçmelisiniz. Burası her hafta yenilenmektedir. Ve bu kısımdan haftada bir kere 30 yarışma puanı ve süreli unvanlar alma hakkınız doğuyor. Bir buçuk ay gibi bir süreçte yarışmalarınız puanlarını biriktirerek ID kartına sahip olmanız da mümkündür.