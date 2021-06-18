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PUBG, ön siparişlerde rekor kırdı

Dünyanın en çok sevilen battle royale oyunu olan PUBG’nin yetkilileri, yakında çıkacak olan PUBG: NEW STATE’in Google Play Store’da 17 milyonun üzerinde ön sipariş alarak rekor kırdığını açıkladı.

18 Haziran 2021 Cuma 13:08
PUBG, ön siparişlerde rekor kırdı
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PlayerUnknowns Battlegrounds’ın (PUBG) mobil oyununun yapımcısı KRAFTON, geliştirme çalışmalarına devam ettiği PUBG: NEW STATE oyununun Google Play Store’da 17 milyonun üzerinde ön kayıt aldığını açıkladı. Bu başarı, şirketin 11-13 Haziran tarihlerinde oyun üzerinde yapılan testlerden bir süre sonra ortaya çıktı.

Alfa testleri adı verilen çalışmalarda oyunun temel mekaniklerinin de son aşamada olduğu belirtildi. Günlük ön kayıtlardaki bu büyük başarının ardından KRAFTON, Apple cihazlarının kullandığı App Store için de yılın sonlarına doğru ön kayıtların açılacağını ifade etti.

Battle royale oyunlarının lideri olarak görülen PUBG, mobile versiyonu ile dünyada neredeyse 1 milyar kullanıcı rakamlarına ulaşmış durumda. Yeni gelecek versiyonda daha gerçekçi oyun ve silah mekaniklerinin kullanıcılara sunulması bekleniyor.


Son Güncelleme: 18.06.2021 13:08
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Anahtar Kelimeler:
PUBGGoogle Play Storeön Kayıt
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