PUBG, ön siparişlerde rekor kırdı

PlayerUnknowns Battlegrounds’ın (PUBG) mobil oyununun yapımcısı KRAFTON, geliştirme çalışmalarına devam ettiği PUBG: NEW STATE oyununun Google Play Store’da 17 milyonun üzerinde ön kayıt aldığını açıkladı. Bu başarı, şirketin 11-13 Haziran tarihlerinde oyun üzerinde yapılan testlerden bir süre sonra ortaya çıktı.
Battle royale oyunlarının lideri olarak görülen PUBG, mobile versiyonu ile dünyada neredeyse 1 milyar kullanıcı rakamlarına ulaşmış durumda. Yeni gelecek versiyonda daha gerçekçi oyun ve silah mekaniklerinin kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Son Güncelleme: 18.06.2021 13:08