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PUBG New State'in yayınlanmayacağı ülkeler

PUBG,yeni sürümü olan New State'i kısa bir fragman ile oyunculara tanıttı. Farklı içerikler ve özellikler içeren yeni oyun oyunseverler tarafından heyecanla beklenmeye başlandı. Fakat PUBG New State, bazı ülkelerde yayınlanmayacak. Bu ülkelerin hangileri olduğu ise merak konusu oldu. Tüm detaylar haberimizde.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:52
PUBG New State'in yayınlanmayacağı ülkeler
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PUBG New State

PUBG yeni oyunu New State’i kısa bir fragman ile tanıttı. Yeni sürüm oyunseverleri heyecanlandırdı. Oyunun yayınlanan fragmanı, PUBG Mobile oyuncularının alışık olmadığı bir tarzda oyun olarak karşılarına çıkacağını gösteriyor. 2051 senesini konu alan PUBG New State hakkındaki diğer bilgiler de öğrenilmeye başlandı. Bir Twitter kullanıcısı tarafından dikkat çekilen nokta ise , New State’in Çin,Hindistan ve Vietnam’da yayınlanmayacak olması oldu. 

PUBG’nin yeni sürümü olan New State oyununda, yeni araçlar, silahlar ve değişik ekipmanlar yer alacak. TROI adı verilen yeni bir haritaya atlayacak olan oyuncular, oyunda yer alan birden fazla özellik ile de tanışacaklar. 2021’de piyasaya çıkacak olan oyun, Android, İOS tabletler ve telefonlara indirilebilecek. 



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:52
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Anahtar Kelimeler:
PUBGNew State
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