İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları

PUBG oyunu oyun severler tarafından oldukça sevildi. Sürekli olarak her oyuncu tarafından oynayan bu oyunun yeni bir versiyonu çıkacak. Bu çıkacak olan yeni versiyon hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte PUBG : New State hakkında Her şey...

15 Mart 2021 Pazartesi 22:48
PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları
Takip Et:

Bazı oyun serilerinde olduğu gibi , PUBG’de kendi evrenine sahip olacak. PUBG PC , PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite ardından 2051 yılında geçecek olan PUBG: New State konusunda çalışmaktadır. Krafton Inc aracılığıyla geliştirilen oyun için henüz çıkış tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi fakat oyunun   ön kaydı android cihazlar için uygulama marketinde oluşturuldu. Uygulama marketinde bulunan detaylara göre oyun içerisinde, mobil oyunlar seviyesinden kat kat daha gerçekçi grafiklerin olacacağı belirtiliyor. PUBG 2.0 sürümü olarak adlandırılan oyun ,yalnızca Android 6.0 ve üzerindeki sürümlerde oynanabileceği açıklandı. IOS için herhangi kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

Oyun hakkında detaylar

Tanıtım fragmanı yayınlanan oyunun , oyuncular tarafından heyecan yaratıcı olduğu ve beklenenden daha iyi olacağını dile getirdiler. Sosyal medya ve bazı topluluklarda oyunun hayranları olan kişiler birbiriyle iletişime geçerek  , heyecanlarını birbirleriyle paylaştılar.

Bu çıkacak olan yeni oyunda Troi adında tamamen farklı bir harita bulunacak. Call Of Duty Moden Warfare ya da Crysis 3’teki gibi haritalara benzer bir halde kentsel ve distopik bir alana dayanacaktır. Diğer PUBG serilerinden farklı olarak yeni silahlar ve araçlar olacak ayrıca dronların konuşturalabileceği ve savaş kalkanlarının olacağı söylenmektedir. Strateji ve oyun içerisinde gizlenme daha dikkat gerecektirecek. Oyun içerisinde silahların özelleştirilmesi sağlanacak. Silahlarını ve silah eklentilerini oyun esnasında değiştirmeleri de sağlanacak. ‘’Pan’’ özelliği bu yeni oyunda kullanılmaya devam edecek.

Bu sefer oyunun yapımcılığını Tencent üstlenmedi . PUBG : New State Krafton aracılığıyla geliştirileceği açıklandı. Geliştirme evresinde olan oyunun bu yıl sonlarında alfa testine girmesi ve bu yılın sonundan önce de lansmanının düzenlenmesi beklenmektedir.

Oyun için ön kayıt başlatılmıştı. Ön kayıta Sadece belirli bölgelerden erişim sağlanabiliyor. Kayıt işlemi gerçekleştiremiyorsanız biraz beklemeniz gerekiyor.




Son Güncelleme: 15.03.2021 22:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PUBGPubg New StatePubg New State Ne Zaman çıkıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Nokia G10 fiyatı ve özellikleri
Nokia G10 fiyatı ve özellikleri
HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı
HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı
Brawl Stars kapanacak mı, ne zaman kapanıyor?
Brawl Stars kapanacak mı, ne zaman kapanıyor?
Brawl Stars STU ne zaman, saat kaçta gelecek? Brawl Stars STU yeni karakteri geliş saati
Brawl Stars STU ne zaman, saat kaçta gelecek? Brawl Stars STU yeni karakteri geliş saati

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisi ne zaman bitiyor, ne zaman final yapacak?
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları Muhsine ve Şükriye Demirçelik kimdir?
Terken Hatun kimdir? Terken Hatun nasıl ve ne zaman öldü? Terken Hatun ölümü, Terken Hatun hain mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, neden yayınlanmıyor? EDHO 16 Mart yeni bölüm yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak?
Sefirin Kızı 44. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Sefirin Kızı yeni bölüm, Star TV Sefirin Kızı son bölüm izle
PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK FB derbi maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Kanlı Yayın dizisi ne zaman başlayacak? Kanlı Yayın dizisi konusu ve oyuncuları
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? 2021 PTT kargo teslimat günleri
2021 Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ve ibadetleri
Cep telefonu IMEI Numarası nedir? IMEI numarası sorgulama işlemleri 2021
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
8-14 Mart 2021 haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
2021 AÖL ders seçimi son tarihi
Potemkin Zırhlısı filmi konusu ve oyuncuları
63. Grammy Ödül Töreni'nde hangi ünlü, kim ne giydi?
Emanet 137. Bölüm fragmanı 16 Mart Salı
BluTV Doğu dizisi ne zaman yayınlanacak? Doğu dizisi yayın tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.