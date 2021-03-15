PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları

Bazı oyun serilerinde olduğu gibi , PUBG’de kendi evrenine sahip olacak. PUBG PC , PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite ardından 2051 yılında geçecek olan PUBG: New State konusunda çalışmaktadır. Krafton Inc aracılığıyla geliştirilen oyun için henüz çıkış tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi fakat oyunun ön kaydı android cihazlar için uygulama marketinde oluşturuldu. Uygulama marketinde bulunan detaylara göre oyun içerisinde, mobil oyunlar seviyesinden kat kat daha gerçekçi grafiklerin olacacağı belirtiliyor. PUBG 2.0 sürümü olarak adlandırılan oyun ,yalnızca Android 6.0 ve üzerindeki sürümlerde oynanabileceği açıklandı. IOS için herhangi kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

Oyun hakkında detaylar

Tanıtım fragmanı yayınlanan oyunun , oyuncular tarafından heyecan yaratıcı olduğu ve beklenenden daha iyi olacağını dile getirdiler. Sosyal medya ve bazı topluluklarda oyunun hayranları olan kişiler birbiriyle iletişime geçerek , heyecanlarını birbirleriyle paylaştılar.

Bu çıkacak olan yeni oyunda Troi adında tamamen farklı bir harita bulunacak. Call Of Duty Moden Warfare ya da Crysis 3’teki gibi haritalara benzer bir halde kentsel ve distopik bir alana dayanacaktır. Diğer PUBG serilerinden farklı olarak yeni silahlar ve araçlar olacak ayrıca dronların konuşturalabileceği ve savaş kalkanlarının olacağı söylenmektedir. Strateji ve oyun içerisinde gizlenme daha dikkat gerecektirecek. Oyun içerisinde silahların özelleştirilmesi sağlanacak. Silahlarını ve silah eklentilerini oyun esnasında değiştirmeleri de sağlanacak. ‘’Pan’’ özelliği bu yeni oyunda kullanılmaya devam edecek.

Bu sefer oyunun yapımcılığını Tencent üstlenmedi . PUBG : New State Krafton aracılığıyla geliştirileceği açıklandı. Geliştirme evresinde olan oyunun bu yıl sonlarında alfa testine girmesi ve bu yılın sonundan önce de lansmanının düzenlenmesi beklenmektedir.

Oyun için ön kayıt başlatılmıştı. Ön kayıta Sadece belirli bölgelerden erişim sağlanabiliyor. Kayıt işlemi gerçekleştiremiyorsanız biraz beklemeniz gerekiyor.