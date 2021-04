PUBG: New State fragmanı

Tüm zamanların en popüler battle royale oyunlarından biri olan yeni PUBG Mobile oyunu bu yıl şubat ayında duyurulmuştu. O zamandan beri Google Play Store'da ön kayıt için mevcut.

PUBG Mobile, mobil platformlar için yeni bir battle royale oyunları çağını başlattı. İlk çıkışından bu yana, üç yıl içinde dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Şubat ayında geliştiriciler, oyuna ilk bakışlarını PUBG'nin devamı olarak paylaştı. Oyun şimdiye kadar 10 milyonuncu Google Play ön kayıt sınırını aştı. İçerik oluşturucular, rekor haberlerini resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o gönderi:

We’re happy to report that we’ve hit over 10 MILLION #PUBGNEWSTATE pre-registrations on #GooglePlay. We’re humbled by the community’s overwhelming response and can’t wait to share our new battlegrounds experience with you later in 2021. pic.twitter.com/WN3ptw3ylq