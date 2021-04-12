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PUBG: New State fragmanı

PUBG: New State fragmanı merak içerisinde araştırılmaya başlandı, Şirketin resmi Twitter hesaplarından duyurulduğundan beri, Google Play Store'da milyonlarca ön kayıt aldı. Oyun geçen ay 5 milyon ön kayıt rekorunu kırarken, şimdi kendi rekorunu kırdı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 22:56
PUBG: New State fragmanı
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Tüm zamanların en popüler battle royale oyunlarından biri olan yeni PUBG Mobile oyunu bu yıl şubat ayında duyurulmuştu. O zamandan beri Google Play Store'da ön kayıt için mevcut.

New State 10 milyon ön kayıtla tarihe geçti

PUBG Mobile, mobil platformlar için yeni bir battle royale oyunları çağını başlattı. İlk çıkışından bu yana, üç yıl içinde dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Şubat ayında geliştiriciler, oyuna ilk bakışlarını PUBG'nin devamı olarak paylaştı. Oyun şimdiye kadar 10 milyonuncu Google Play ön kayıt sınırını aştı. İçerik oluşturucular, rekor haberlerini resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o gönderi:

PUBG: New State fragmanı

PUBG: New State 2051 senesini anlatmaktadır. Oyun, standart battle royale oyunlarına özgü mekaniklere sahip moden silahlar ve moden araçlar ile ayırt edilir. Şubat ayında yayınlanan fragman, oyunla ilgili birçok detayı gözler önüne serdi. İşte henüz izlemeyenler için yapımın tanıtım videosu:

Henüz PUBG New State çıkış tarihi yok. Ancak geliştiriciler, beklenen oyunun bu yıl piyasaya sürüleceğini duyurdu. Oyun şu anda yalnızca Play Store'da ön kayıt için mevcuttur. Şirket, iOS için ön kayıtlar açacağını söylese de henüz açmadı.




Son Güncelleme: 12.04.2021 22:56
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Anahtar Kelimeler:
Pubg: New StatePUBG MobileBattle RoyaleGoogle Play Store
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