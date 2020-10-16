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PUBG MOBILE Zombi Modu nedir? PUBG Zombi Modu kullanıma açıldı!

Dünyanın en sevilen oyunlarından birisi olan PUBG'ye güncelleme ile beraber Cadılar Bayramı teması ile birlikte yeni bir zombi modu geliyor! Zombi modunda zombiler ve savunanlar iki takım halinde birbiriyle savaşacaklar.

16 Ekim 2020 Cuma 14:36
PUBG MOBILE Zombi Modu nedir? PUBG Zombi Modu kullanıma açıldı!
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En çok oynanan oyunlardan birisi olan PUBG’ye daha önce güncelleme ile Zombi Modu gelmişti. Oyuncular tarafından keyifle oynanan zombi modu tekrar geliyor. Canavarlar Bayramı olarak gelecek yeni tema ile beraber Kasım ayına kadar zombi modu oyunseverlerle olacak.


PUBG’nin yeni zombi modunda takımlar ikiye ayrılarak savaşacak. Zombiler ve Savunanlar arasında sürecek olan kıyasıya mücadelede zombiler tüm savunanları öldürmeye çalışacak. Eğer ki savunanlardan hayatta kalan kimse olmaz ise zombiler, savunanlardan bir kişi kalsa bile savunanlar kazanmış oluyor.

Oyunca yeni silahların yanı sıra yeni canavarlar da bulunuyor. Yeni modda son kalan üç savunan galip oluyor. Galiplerin öldürdüğü zombiler yeniden canlanamıyorlar. 9 Kasım’a kadar sürecek olan yeni modda Cadılar Bayramı özel teması da bulunacak.



Son Güncelleme: 16.10.2020 14:36
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Anahtar Kelimeler:
PUBGZombimodu
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