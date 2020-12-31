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PUBG Mobile yılbaşı ücretsiz etkinlik kodları ve yılbaşı ödülleri

Birçok online oyun gibi PUBG Mobile oyunu da yeni yıla özel 31 Aralık'ta başlayacak olan bir ücretsiz etkinlik düzenlemektedir. Oyunculara kodlar veren uygulamada oyuncular özel hediyeler kazanacaklar.

31 Aralık 2020 Perşembe 20:45
PUBG Mobile yılbaşı ücretsiz etkinlik kodları ve yılbaşı ödülleri
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Yılbaşı için oyun içi etkinlik yaparak kodlar veren oyunlardan biri de dünyaca ünlü olan ve oyun severlerin ilgiyle oynadığı PUBG Mobile, oyuncularına çeşitli kodlar vermektedir. Oyun içinde bazı parlayan çubukları toplayabilmek için kodlar vermektedir. Kodları kazanan oyuncular ödül listesinde bulunan Noel Paraşütü, Çerçeve, Yeni Yıl Seti, Popülerlik gibi çeşitli ödüller vermektedir. 

Büyük ilgiyle karşılanan Yılbaşı ve özel gün etkinlikleri online olarak oyuna katılım sağlayan oyuncuların kodları araştırmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple oyun severler özel hediyeler sunan kodlara nasıl ulaşacağına dair araştırmalar yapmaktadır. Oyun sever okuyucularımız için hazırladığımız haberimizde PUBG Mobile kodlarına ulaşabilirsiniz. 

PUBG Mobile oyununun yılbaşına özel etkinliğinin kodları

Sınırlı ve süreli olan kodlara ulaşım sağlayabilmek için resmi sosyal medya hesaplarını ve oyun alanına yönelik sosyal medyalardan ulaşılabilmektedir. 

•  DF54GWE16R

•  WE1DW6341E

•  T4E5F2G1E6

•  6G1N2XS3F4

•  R4Y1SFJV62

•  89DFNIO453

•  7FJH4WLDS3

•  7GDM092653

•  PUBGMOBILEBD

•  BCAHZBBZFVM

•  BGDFZBZ5QN

•  BGDGZBZGTF

•  BFVPZBZ89U

•  BGFCZBZADK

•  BGFAZBZMRF

•  TIFZBJZWMN

•  TIFZQZANGC

•  TIFZBIZACZG

Uygulamanın resmi instagram adresinde yayınlanan paylaşıma göre 31 Aralık tarihi itibarıyla yılbaşına özel etkinlik olacağı haber verildi. Etkinlik kapsamında sevilen isimlerden olan Unlost ve Miranda Kerry’de yer alacak.

PUBG oyunu nedir?

PlayerUnknown's Battlegrounds kısaca PUBG, 23 Mart 2017 tarihinde Steam üzerinden Microsoft Windows için tasarlanmıştır. Oyuncuların büyük ilgisini çeken oyun 12 Aralık 2017 itibarıyla Xbox One versiyonunda yeniden piyasaya sürüldü ardından oyuna olan ilginin artmasıyla beraber PUBG Mobile 2018’in Mart ayında Android ve İOS kullanıcılarının erişebileceği bir hale geldi. Online oyun halinde birçok oyuncunun bulunduğu bir uçak ile oyuncuların paraşütle bir adaya indiği ve burada silah, sağlık malzemeleri gibi ekipmanları toplayarak diğer oyuncularla savaşmayı sağlayan bir oyundur. Adanın boyutu git gide küçülürken, diğer oyuncularla bir araya gelerek birbirini etkisiz hale getirme çabası gerekmektedir. Oyun esnasında en fazla 100 kişiye kadar yer bulunmaktadır. Oyun tek kişi olarak oynanabildiği gibi, arkadaş grubu veya diğer online oyuncular ile takım şeklinde oynanabilmektedir. 



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:45
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Anahtar Kelimeler:
PUBGPUBG Mobile
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