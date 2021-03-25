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PUBG mobile UC hilesi uygulaması var mı?

PUBG Mobile'de oyuncuların merak ettiği konulardan birisi de oyunda bulunan ve ücretli olan UC para biriminin ücretsiz alınıp alınamayacağıdır. UC hilesi bulunan bazı programlar bulunmaktadır.

25 Mart 2021 Perşembe 21:27
PUBG mobile UC hilesi uygulaması var mı?
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En çok oynanan mobil oyunlar arasında yerini alan Tencent Games tarafından hazırlanan PUBG Mobile’ın oyunda pek çok ekipman almayı sağlayan UC para biriminin nasıl alındığı merak edilmektedir.

PUBG Mobile UC nedir?

UC yani unknown cash oyunda bazı malzemelerin alınmasını sağlamaktadır. Bazı kostümler, silah kaplamaları, paraşüt ve araba kaplamaları UC para birimi ile alınmaktadır. Oyunda UC para birimi 9 TL’den 900 TL’ye kadar değişmektedir.

PUBG Mobile UC hilesi nasıl yapılır?

Oyunda UC’lerin pahalı olması sebebi ile oyuncular UC’yi hileli almak istemektedir. Bu hileler oyunun APK olarak indirilmesi ile bulunmaktadır. Battle Royal oyunlarından en sevilen oyun olan PUBG’nin UC hileli versiyonlarına intenet üzerinden ulaşılabilmektedir.



Son Güncelleme: 25.03.2021 21:27
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Anahtar Kelimeler:
PUBGUc
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