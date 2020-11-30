Pubg mobile uc hilesi nasıl yapılır? Pubg Mobile sınırsız UC nasıl alınır?

Ücretsiz oyun kategorisinde en çok kullanıcıya sahip olan PUBG, 2018 yılında mobil versiyonunu Android ve iOs için yayınladı. Oyun içerisinde UC adı verilen sanal paralar ile silah ve kıyafetler gibi ekipman alınmaktadır. Kullanıcılar bu özelliğe ücretsiz erişmek için UC hilesinin yollarını arıyor.

PUBG Mobile UC hilesi nedir?

PUBG Mobile oyununda kullanıcılara ücretli olarak UC satılmakta ve bu sanal paralar ile ekipman alabilme hakkı vermektedir. Bazı oyun siteleri bu UC sanal parasını hile yaparak almaya çalışırlar ancak bu işlem vakit çalmaktan başka bir şey değildir. Çünkü sitelerde verilen hileler oyunda çalışmaz.

PUBG UC hilesi nasıl yapılır?

Bunun yanında AİM hack tarzı hileler UC almak için işe yarar. Onlarda ücretle satılsa da büyük bir oyuncu kitlesi ücretle hile satın almaktadır.

PUBG Mobile UC hilesi yapmak için öncelikle https://pubgmobileuchilesi.com adresine girdikten sonra sitede yer alan ‘UC hilesini başlatmak için tıklayın’ sekmesine tıklayın. Sizden talep edilen adımları uygulamalı ve ‘Hileyi Çalıştır’ butonuna tıklayın. Ekrana gelen sayfada istenen bilgileri girdikten sonra UC hilesine sahip olabilirsiniz.

UC hilesi Android ve iOs işletim sistemine sahip tüm cihazlarda çalışmaktadır. Herhangi bir iletişim bilgisi talep etmediği gibi ücrette almamaktadır. Tamamen ücretsiz olup, tamamen adil yollarla çalışmaktadır.