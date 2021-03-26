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Pubg Mobile sunucu nasıl değiştirilir?

Pubg Mobile sunucu değişikliği nasıl yapılır? Pubg Mobile sunucu değişikliği yapma yolları ne? Pubg Mobile Sunucu değişikliğinde verilen 60 günlük süre nasıl kaldırılır? Pubg Mobile 60 gün süre beklemeden sunucu değişikliği nasıl yapılır? Dünya genelinde oynanan oyunlar arasında yer alan Pubg Mobile oyununda sunucu değişikliği yapma yolları merakla araştırılıyor. İşte Pubg Mobile oyununda sunucu değiştirme...

26 Mart 2021 Cuma 03:01
Pubg Mobile sunucu nasıl değiştirilir?
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Dünya çapında herkes tarafından oynanan mobil oyunlar arasında birinci sırada yer alan Pubg Mobile oyunu kullanıcıları oyunda nasıl sunucu değiştirildiğini merakla araştırıyorlar.

Pubg Mobile oyununda sunucu nasıl değiştirilir?

Pubg Mobile oyunu oynarken öncelerde sunucu değişikliği yapıldığı zamanlarda tekrardan eski sunucuya dönüş yapabilmek mümkündü. Gelen güncellemelerden sonra artık bunu yapmak mümkün değil. Sunucu değişikliği yapılığı zaman Pubg Mobile 60 gün zorunlu olarak aynı sunucuda kalınmasını zorunlu kılıyor. Herkes Pubg Mobile oyununda sunucu değişikliği yapılmasının ardından zorunlu kılınan 60 günlük süreyi beklemeden nasıl kaldırılacağını merakla araştırıyorlar. Pek çok oyuncu oyunun kendilerine verdiği hediyeleri ve görevleri daha hızlı ve kolay yapabilmek için sunucu değiştiriyorlar. Bu yüzden basit oyuncularla karşılaşmak için her kullanıcı Ortadoğu sunucusnu tercih ediyor. Ancak sunucu değişikliği yaptıkları zaman belirli bir süre beklemeleri gerekiyor. Bu değişikliğin sonunda 60 günlük sunucu değişikliği yapamıyorlar. Pubg Mobile oyunu 17.sezonuyla kullanıcılarını zor durumda bıraktı demek mümkün.

Pubg Mobile sunucu nasıl değiştirilir?

Pubg Mobile oyununda sunucu değişikliği yapmak için;

  • Oyunun ayarlar kısmına girin.
  • Burada genel ayarlar kısmında en alt kısma inin.
  • Sunucu Seç bölümünden geçiş yapmak istenilen sunucuyu seçin.
  • Tamam butonuna tıklayıp onaylayın.

Pubg Mobile Sunucu Değişiminde verilen 60 günlük süre nasıl kaldırılır?

Sunucu değişikliğinde gelen 60 günlük süreyi kaldırmak için pek çok fikir ve iddia sosyal mecralarda dolaşıyor. Bazı kişiler, oda kartı ile oda oluşturularak sunucusunu Avrupa olarak işaretlenmesinin ardından 1 hafta sonra düzeleceğini söylemektedir. Ancak böyle bir şekilde bu süreyi kaldırmak mümkün değildir. Pubg Mobile uygulamasının hileli hesapları bile 1 ay sonra banlamasının yanı sıra bu 60 günlük süreyi kaldırmak mümkün görünmüyor.  Bu yüzden kullanıcıların oyuna boş yere uc yükleyerek bu problemi çözmelerinin mümkün olmadığını belirtmekte fayda var. Bunların sonucunda sunucu değişikliği yapılmasının ardından mecbur olarak 2 ayık süreyi beklemek gereklidir.

Pubg Mobile 60 gün süre beklemeden sunucu değişikliği nasıl yapılır?

Sunucu değişikliği yapılmasının ardından 60 günlük süreyi beklemeden  sunucu değişikliği yapmak imkansızdır. Bu sorun eskisi gibi anlık olarak sunucu değişikliği yapılamamasından kaynaklanıyor. Ancak Avrupa sunucusunda oyun oynamak isteyen kullanıcılar;

  • Avrupa sunucunda olan arkadaşlarıyla oyuna girerek,
  • Oda yönetimi Avrupa sunucusunda olan arkadaşınızın olması gerekli,
  • Bu sayede oyunu arkadaşınızın başlattığından Avrupa sunucusunda oyuna giriş yapmış olursunuz.

 

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 03:01
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Pubg Mobile SunucuPubg Mobile Sunucu DeğiştirmePUBG MobileMobil Oyun
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