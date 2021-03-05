Pubg Mobile sunucu hata sorunu nasıl çözülür?

Covid-19 sebebi ile çoğu kişi evden çıkmamaya ve kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyor. Evde kalmayı tercih eden bu kişiler için ise evde vakit geçirmenin en iyi yollarından biri bilgisayar ve telefon oyunları oluyor. Son zamanlarda en çok oynanan oyunlardan biri de PUBG olarak biliniyor. Fakat son günlerde oyunseverler oyuna giriş yaptıklarında bir problem ile karşı karşıya kalıyorlar.

PUBG hata veriyor

Eğer intenetinizde ve aygıtınızda herhangi bir problem yoksa, sunucuların hatayı belirlemelerini beklemelisiniz. PUBG Mobile oyuncu yabancı menşei olduğu için sunucular da yurt dışında bulunmaktadır. Bu nedenle yurt çıkışlı intenet bağlantılarında sorun yaşanabilmektedir. Bu aksaklıklardan dolayı PUBG çalışmayı durdurdu yazısını görebilirsiniz. Bu durumda kişinin yapabileceği bir şey olmadığı için problemin sunucular tarafından çözülmesi beklenmelidir.