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Pubg Mobile sunucu hata sorunu nasıl çözülür?

Covid-19 nedeniyle bir çok kişi evde kalmayı ve mecbur olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Evde ise zaman genellikle ya oyunlarla ya da izlenilen film ve okunulan kitaplarla geçiriliyor. Evde oynanmayı tercih edilen oyunlardan biri ise PUBG olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bazen oyuna giriş yapan oyuncular bir hata ile karşılaşıyorlar. Peki bu hata nasıl çözülebilir? Tüm detaylar haberimizde.

05 Mart 2021 Cuma 18:15
Pubg Mobile sunucu hata sorunu nasıl çözülür?
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Covid-19 sebebi ile çoğu kişi evden çıkmamaya ve kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyor. Evde kalmayı tercih eden bu kişiler için ise evde vakit geçirmenin en iyi yollarından biri bilgisayar ve telefon oyunları oluyor. Son zamanlarda en çok oynanan oyunlardan biri de PUBG olarak biliniyor. Fakat son günlerde oyunseverler oyuna giriş yaptıklarında bir problem ile karşı karşıya kalıyorlar. 

PUBG hata veriyor

Eğer intenetinizde ve aygıtınızda herhangi bir problem yoksa, sunucuların hatayı belirlemelerini beklemelisiniz. PUBG Mobile oyuncu yabancı menşei olduğu için sunucular da yurt dışında bulunmaktadır. Bu nedenle yurt çıkışlı intenet bağlantılarında sorun yaşanabilmektedir. Bu aksaklıklardan dolayı PUBG çalışmayı durdurdu yazısını görebilirsiniz. Bu durumda kişinin yapabileceği bir şey olmadığı için problemin sunucular tarafından çözülmesi beklenmelidir. 



Son Güncelleme: 05.03.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
PUBGHata
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