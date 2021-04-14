Pubg Mobile Ramazan özel ücretsiz hediye kodları; Pubg Mobile Ramazan redeem kodları

Kodları açıklamadan evvel hediyelerden ve etkinliklerden söz edelim:
- İlk olarak ana sayfada bulunan “Etkinlikler” kısmına girin.
- Açılan sayfada Ramazan etkinliğini göreceksiniz.
- Daha sonra karşınıza Ramazan-Macera Giysisi yazısı ile beraber size verilen hediyeler çıkacak. Verilen hediyeler yedinci gün hediyesine kadar devam edecek. Yedinci gün hediyesi ise “Çöl Prens Giysisi”. Lakin yalnızca bu süre zarfında hediyeleri alabileceksiniz.
- Hediye kazanabileceğiniz diğer bölüm ise “Bir Dilek Tut” sayfasında yer alıyor.
- Burada verilen adımları takip edip görevleri yerine getirdikten sonra dilek parası kazanabiliyorsunuz.
- Daha sonra 5 dilek parasını birleştirerek 1 dilek lambası elde ediyorsunuz. Bununla da hediyelere erişebiliyorsunuz.
PUBG Mobile haftalık dilek kodları
- İlk olarak oyunda isminizin bulunduğu “Genel Bilgiler” alanını açın. İsminizin altında yer alan ID kodunu kopyalayın.
- Ardından öneriler alanında yer alan “Haftalık Dilekler” kısmına tıklayın.
- Karşınıza Redeem kodlarının olduğu yer açılacak.
- Açılan pencerede “Karakter No” yazan kısma kopyaladığınız kodu yapıştırın.
- “Etkinleştirme Kodu” alanına “HAPPYRAMADAN” yazın.
- Onay kodunu girdikten sonra “Etkinleştir” alanına tıklayın. Bu işlemin ardından ödülünüz mesaj kutunuza gelecektir.
- Daha sonra Redeem kodunu yazdığınız sayfayı kapatmadan önce aynı adımları uygulayarak “RAMADANMUBARAK” yazın. Ödül aynı şekilde mesaj kutunuza gelecek.
- Aynı sayfadan “RAMADANKAREEM” kodunu yazın.
- Tekrar kodları yazdığınız sayfayı açın.
- “Etkinleştirme Kodu” bölümüne bu kez “PEACE” yazın.
- Sayfadan ayrılmadan önce aynı bölüme “BEAUTY” yazın.
- Aynı bölüme “HAPPINESS” yazın.
- Her girdiğiniz kod için onay kodunu değiştirmeyi unutmayın. Bu kez de “HEALTH” yazın. Bu işlemleri yaparken “Etkinleştir” kısmına tıklayın. Mesaj kutunuzu kontrol edebilirsiniz. Tüm ödüller sizin için bekliyor.
Son Güncelleme: 14.04.2021 17:55