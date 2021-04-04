Nisan ayında PUBG Mobile Premium sandık ne zaman gelecek?

oyunu içerisinde oyuncular görev yaparak Premiumeşyalarını kullanamadıkları için biriktirmişlerdi. Şimdi ise oyuncular biriktirdikleri sandıkları ne zaman açacaklarını araştırmaya başladılar. PUBG Mobile geliştiricileri Premium Sandık hakkında henüz bir açıklama yapmamaları oyuncuları endişelendirirken çoğu oyuncu sandıkların kaldırıldığını söylemektedir. Ama Premium Sandık özelliği oyundan kaldırılmamıştır.

PUBG Mobile oyuna her yeni etkinlik geldiğinde, oyuncuların bu ekinliklere ve ödüllerine yoğunlaşmaları için oyunda yer alan Premium Sandık geçici olarak devre dışı bırakılmaktadır. Fakat etkinliklerin bitmesiyle birlikte Premium Sandık tekrar kullanılabilir hale getirilir. PUBG Mobile Premium Sandık özelliği etkinliklerin biteceği zaman etkin hale gelecektir.