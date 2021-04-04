İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

PUBG Mobile premium sandık ne zaman gelecek?

Nisan ayında PUBG Mobile Premium’a sandığın ne zaman geleceğini merak eden oyuncular araştırmalar yapmaya başladı. Oyun içerisinde görev yaparak Premium Sandık eşyalarını kullanamadıkları için biriktirmişlerdi. Şimdi ise oyuncular biriktirdikleri sandıkları ne zaman açabileceklerini merak ediyor.

04 Nisan 2021 Pazar 18:37
PUBG Mobile premium sandık ne zaman gelecek?
Takip Et:

PUBG Mobile oyunu içerisinde oyuncular görev yaparak Premium Sandık eşyalarını kullanamadıkları için biriktirmişlerdi. Şimdi ise oyuncular biriktirdikleri sandıkları ne zaman açacaklarını araştırmaya başladılar. PUBG Mobile geliştiricileri Premium Sandık hakkında henüz bir açıklama yapmamaları oyuncuları endişelendirirken çoğu oyuncu sandıkların kaldırıldığını söylemektedir. Ama Premium Sandık özelliği oyundan kaldırılmamıştır.

Nisan ayında PUBG Mobile Premium sandık ne zaman gelecek?

PUBG Mobile oyuna her yeni etkinlik geldiğinde, oyuncuların bu ekinliklere ve ödüllerine yoğunlaşmaları için oyunda yer alan Premium Sandık geçici olarak devre dışı bırakılmaktadır. Fakat etkinliklerin bitmesiyle birlikte Premium Sandık tekrar kullanılabilir hale getirilir. PUBG Mobile Premium Sandık özelliği etkinliklerin biteceği zaman etkin hale gelecektir.



Son Güncelleme: 04.04.2021 18:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PUBG MobileSandık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PUBG Mobile 2021 Nisan redeem kodları
PUBG Mobile 2021 Nisan redeem kodları
PUBG Mobile Nisan 2021 turnuva başvuru ve katılım şartları
PUBG Mobile Nisan 2021 turnuva başvuru ve katılım şartları
Holo Coin nedir, ne kadar oldu?
Holo Coin nedir, ne kadar oldu?
MotoGP 21 ne zaman çıkacak?
MotoGP 21 ne zaman çıkacak?
Tiktok yazısız video nasıl indirilir? Tiktok videoları indirme yöntemleri
Tiktok yazısız video nasıl indirilir? Tiktok videoları indirme yöntemleri
Instagram'da yeni konum ve işletme ekleme nasıl yapılır?
Instagram'da yeni konum ve işletme ekleme nasıl yapılır?

Popüler Haberler

PUBG Mobile premium sandık ne zaman gelecek?
Sleepers film konusu ve oyuncuları
Kasımpaşa Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa BeşiktaşTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Aşı olmak orucu bozar mı?
Kadir gecesinin önemi nedir?
Günlük burç yorumları; 5 Nisan 2021 Pazartesi astroloji burç yorumları
PUBG Mobile Nisan 2021 turnuva başvuru ve katılım şartları
TRT 1 Mavera dizisi konusu ve oyuncuları
Vincent Aboubakar neden yok, kaç hafta yok, hangi maçları kaçıracak?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi önemi nedir? Montrö sözleşmesi ne zaman, kimler arasında imzalandı?
Doğum izni ne kadardır? Babalık izni ne zaman başlar? 2021 Doğum izni ücreti ne kadar?
Çukur dizisi Seren kimdir? İrem Sak
Maraşlı Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz dizileri ve yapımları
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Yaralı Kalbim 54. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Alanya Gençlerbirliği maçı Selçuk Sports Netspor izle
Snowpiercer 3. sezon ne zaman gelecek? Netflix tarihi açıkladı
104 Emekli Amiral kimlerdir, isimleri ne?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Paskalya Bayramı nedir, neden kutlanıyor? Paskalya hangi gün başlıyor?
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.