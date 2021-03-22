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PUBG Mobile Premium Sandık Kuponu nedir, nasıl kullanılır?

Dünyanın en çok oynanan dijital oyunlarından biri olan PUBG hakkında en çok merak edilen konuların başında Premium sandık kuponu gelmektedir. Oyuncular PUBG Mobile Premium Sandık Kuponunun nasıl kullanılacağını merak ediyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 02:28
PUBG Mobile Premium Sandık Kuponu nedir, nasıl kullanılır?
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Günümüzde dünyanın en çok oynanan oyunlarının başında PUBG gelmektedir. Dünyanın en çok oynanan dijital oyunlarından biri olan PUBG hakkında en çok merak edilen konuların başında Premium sandık kuponu gelmektedir. Oyuncular PUBG Mobile Premium Sandık Kuponunun nasıl kullanılacağını merak ediyor. PUBG oyununu telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden kolaylıkla oynayabilirsiniz.

PUBG Premium Sandık Kuponu

Bu sandıktan rastgele eşyalar ve Battle Pass çıkmaktadır. PUBG’nin en değerli sandıklarının başında gelmektedir. Bu sandığa sahip olmak için büyük mücadelelere gereklidir ve sahip olduğunuzda değerli hediyeler kazanabilirsiniz. Envanter bölümünden Premium sandık kuponunu görebilirsiniz.

PUBG Premium Sandık Kuponu Kullanımı

Oyundaki bazı şartları yerine getirirseniz Premium sandık kuponu kazanabilirsiniz. Bazı kozmetik ürünlere sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca oyunun size vermiş olduğu bazı görevleri de yapmanız gerekmektedir. Bu ödülü kazanmanız halinde envanterinize otomatik olarak yüklenecektir.

Premium sandığı açabilmek için oyuna girmeden önce lobide envanterinize girmeniz gerekmektedir. Buradan ayrıca tüm sahip olduğunuz eşyaları görebilmektesiniz. Sandığı seçin ve karşınıza çıkan penceredeki kullan sekmesine tıklayınız. Sandık bu şekilde açılacaktır. İçerisinden birbirinden değerli hediyeler sizi karşılayacaktır.

PUBG Premium Sandık Etkinliği

Oyunda birçok sandıkta değerli hediyeler bulunduğundan belli bir ücret karşılığında açılmaktadır. Bu sandıklarda değerli hediyeler bulunur. Premium sandık kuponunu kazanmanız halinde hemen kullanamazsınız. Premium sandık kuponları 21 Haziran 2021 tarihinden itibaren kullanıma açılacak.



Son Güncelleme: 22.03.2021 02:28
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Anahtar Kelimeler:
PUBGPremium Sandık Kuponu
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