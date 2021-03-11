PUBG Mobile oynamak için en iyi telefonlar hangileridir?

Yıllardır telefonlarda en fazla oynanan oyun olan Playerunknown’s Battleground piyasaları yakıp yıkmaya devam ediyor. PUBG Mobile oynamak isteyen pek çok kişi ise yeni yılla birlikte oyunu en iyi çalıştıracak telefonların hangileri olduğunu araştırmaya başladı.

Özellikle Xiaomi markasının alt modellerinden birisi olan Redmi’ye ait Note 10 modeli gerek fiyatı gerekse performansı ile rakiplerini egale etmeye devam ediyor. Yapılan inceleme ve testler sonucunda Redmi Note 10 modelinin 120 Hz tazeleme ekranı ve 240 Hz dokunsal tazelemesi ile yılın PUBG Mobile telefonu seçildi.

Redmi Note 10 teknik özellikleri

Snapdragon 732G işlemcisi ile oyunlarda güçlü bir etki yaratan Redmi Note 10, 6 GB Ram desteği ile sunuluyor. Oyunlara girmeden önce Note 10’da bulunan özellik sayesinde arka planda çalışan uygulamalar durduruluyor.

PUBG Mobile akıllı telefonları

Asus Rog Phone 3

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Xiaomi Redmi Not 9 Pro

Realme 6 Pro

Poco X2

Realme X50 Pro 5G

Vivo IQOO 3

Xiaomi MI 10 5G

Samsung Galaxy S20 Plus