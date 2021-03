PUBG Mobile oynamak için en iyi telefonlar hangileridir?

Yıllardır telefonlarda en fazla oynanan oyun olan Playerunknown’s Battleground piyasaları yakıp yıkmaya devam ediyor. PUBG Mobile oynamak isteyen pek çok kişi ise yeni yılla birlikte oyunu en iyi çalıştıracak telefonların hangileri olduğunu araştırmaya başladı.

Özellikle Xiaomi markasının alt modellerinden birisi olan Redmi’ye ait Note 10 modeli gerek fiyatı gerekse performansı ile rakiplerini egale etmeye devam ediyor. Yapılan inceleme ve testler sonucunda Redmi Note 10 modelinin 120 Hz tazeleme ekranı ve 240 Hz dokunsal tazelemesi ile yılın PUBG Mobile telefonu seçildi.

@PUBGMOBILE players! #RedmiNote10Series is about to challenge for DINNER. pic.twitter.com/OKDQiWfx3Z