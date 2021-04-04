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PUBG Mobile Nisan 2021 turnuva başvuru ve katılım şartları

PUBG Mobile turnuvalarına devam ediyor. Dünyada en fazla oynanan hayatta kalma oyunlarından biri olan PUBG Mobile oyunu bu sefer de Nisan ayı turnuvası ile karşımızda. Oyunseverler bu turnuvaya katılım sağlayarak çeşitli ödüllerden yararlanabilirler. Tüm detaylar haberimizde..

04 Nisan 2021 Pazar 18:01
PUBG Mobile Nisan 2021 turnuva başvuru ve katılım şartları
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2021 PUBG Mobile Tunuva

Dünyada oldukça fazla oynanan hayatta kalma oyunlarından biri de PUBG. En fazla tercih edilen oyunlardan biri olan PUBG Mobile için tunuvalar düzenlenmeye devam ediyor. Türkiye’de de oldukça fazla oynanan PUBG için her ay tunuva düzenleniyor. Fakat bu tunuvalardan çoğu kişinin haberi olmadığı için katılım sağlayamıyor. Gerekli bilgilere ulaşamadıkları için tunuvaya katılım sağlayamayan kişiler, ödüllerden de yararlanamıyorlar. 

Resmi tunuvalarda genellikle takımlar halinde katılım sağlanıyor ve profesyonel oyuncu olmanız bekleniyor. Ancak diğer organizasyonlarda yapılan tunuvalarda profesyonel oyuncular olmadığı için rahat katılım sağlanabiliyor ve ödül kazanma şansı daha fazla oluyor. 

PUBG Mobile 2021 Tunuvası

Tunuvaya kayıt olurken oyundaki kullanıcı adı, küme, var ise takma adı bilgileri istenmektedir. Bazı geçerli kuralları da okuyarak öğrenmeniz gerekmektedir. Tunuvada birinci,ikinci ve üçüncü katılım sağlayan kişilere, ekipman, UC ve daha fazla ödül verilmektedir. Katılım sağlamadan önce verilecek ödülleri inceleyebilirsiniz. 



Son Güncelleme: 04.04.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
PUBG MobileTurnuva
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