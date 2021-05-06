PUBG Mobile Mayıs 2021 bedava UC kodları

UC kodlarını bazen promosyon olarak dağıtılmaktadır. UC kodları ile silah,giysi ve ekipman alınmaktadır. Aşağıdaki bedava UC kodları ile istediğiniz ekipmanları alabilirsiniz.
Bazı kodlar başkaları tarafından alındığı için çalışmayabilir. Her bir kodu denemeniz faydalı olacaktır.Herkesin UC kodlarından yararlanabilmesi için 1 adet UC kodu almaya çalışın.
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Bedava UC kodları nasıl aktifleştirilir?
İlk olarak Midasbuy intenet sitesine giriş yapınız. Kullanıcı girişi yaparak, oyuncu no doğrulama bölümünden Karakter ID’inizi girerek tamam butonuna tıklayın. E-PİN kodunu giriniz kısmını da yukarıdaki listeden aldığınız kodlardan birini deneyin. Kodu göndererek UC etkinleştirmesini uygulayabilirsiniz.
PUBG UC kodu üretme merkezi programı artık UC kodu üretmemektedir. Bunun yerine sitelerden bedava UC kodu araştırması yapabilirsiniz.