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PUBG Mobile Mayıs 2021 bedava UC kodları

Dünya'da çok fazla oyuncu tarafından oynayan PUBG Mobile'da güçlü olabilmek için mağazada giysi,eşya ve silahlar satılmaktadır. Bu ekipmanlar UC isimli para ile alınmaktadır. Oyuncular, bedava UC kodlarını araştırmaktadır. PUBG Mobile Mayıs 2021 bedava UC kodları neler? Bu haberimizde sizlere Mayıs ayında PUBG Mobile'da kullanabileceğiniz bedava UC kodlarını derledik. İşte güncel 2021 Mayıs bedava PUBG mobile UC Kodları listesi...

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:44
PUBG Mobile Mayıs 2021 bedava UC kodları
Takip Et:

UC kodlarını bazen promosyon olarak dağıtılmaktadır. UC kodları ile silah,giysi ve ekipman alınmaktadır. Aşağıdaki bedava UC kodları ile istediğiniz ekipmanları alabilirsiniz.

Bazı kodlar başkaları tarafından alındığı için çalışmayabilir. Her bir kodu denemeniz faydalı olacaktır.Herkesin UC kodlarından yararlanabilmesi için 1 adet UC kodu almaya çalışın.

TM4IL-3O4P7-XENVM   3CJEI-ZP7SI-SDAM5

72E0C-BQDTV-ZG68E     ZVCQ2-332M9-XW28M

ZYKVK-54O3U-5IDSV     SX5HK-RYBW2-L1TO9

2I0MJ-L5246-GRGYY      3PTO8-DS8B2-PTNHN

938QZ-2GM17-VJYAU   VPHL5-VYMHX-NM10L

FO1MT-ASOEC-S6NV7  4LFLW-OQMW2-5YGSC

A35JQ-YD82Q-8Q7P1     AL0O3-7W30U-022WI

JX5LB-R32R1-O0BCI        4WTEE-7R7RX-OVKJJ

8B3DE-Y4BE8-FJITU        ETYT6-KZHRT-E6W6T

311P0-UQ2E2-VECE1     WJGLQ-J646F-ANLYG

C0M7W-4BL5S-11HYI     Q5X9V-PNXQ4-W25QJ

JQWDM-P8OO2-SWAW4            MVR2M-E167A-QL3X1

T63TR-8PO0B-CXKEE      W008P-K3IEM-LM2YW

CQA3L-KG924-W4JEX    FSWUI-H03SX-J7G5H

I4C98-X55JC-T8H42         IKRFS-5J8CL-FTVZC

3HRLD-XACVU-J9LJ9      ZBAAM-Z8P0Y-LNQ4C

7XAU3-O0LBO-O9VIU   CWII3-F8EVS-SR6K6

ITBOK-WYTX1-BJ5WR    5VCLY-8T29Y-5TMD0

3LZAH-QVFIJ-DDNTI      2QRBF-U4B8S-35WP7

0J2O4-1KQG2-RSHX8     WX97C-LXTHP-K5PSL

46YTV-B78AU-D9VN8    I8NWF-JELX5-8UIDI

LYNIA-YMUQF-KLRKD   HM2JH-LGO92-T543L

8YZ6G-CKLWB-V5O12   ZCMYC-XRZ3D-5E9K4

A7X4L-JYB5P-7FI87         WNNES-L8T1A-QVNN6

FE6V7-S9DSC-SD6XH     RY3RX-LJ1ZD-4O7T9

80TYZ-47INQ-C5AQY      9BIKW-ZBVSS-0W9O6

RRNC5-03HKI-47PU8     YP49N-B29NL-L4ISQ

DSCCQ-3CHOF-DI8QL    4T03P-K97T4-JCRLJ

BQBH0-U0A0E-9J4PK     44TA5-YIT8T-SBD3E

BTVWS-TMOLF-UXIF3   WSSDT-YQCEI-PQJ1E

XANVC-AMU4J-L4UEB  ON9KR-6N3XU-343Y0

H0N5E-DGBNP-LC1B5   VMSNY-IFCNV-PDXT7

YZGZ9-0PNY8-CNIRT      2WN18-8E2X4-8CP0A

JCE9S-L6F8H-T3BJV        ND28I-802M2-3O7N3

DLZDU-7J40F-UPLIT       6NIWO-LFOVD-HY7DT

XNYQ8-6JF2L-YE5MW   ZCDHF-B4DND-KJI1B

PGEV9-SSZ37-1MDF8    0KKJ7-JMLVR-WF6CM

ZH05A-JYTAJ-HQ2OP     0A3U3-JR3Q5-JTEGT

BQXO7-YUJ8M-38XO5  YJIMH-5LHZ2-XF241

GLCTD-SOEVI-QVIQV    E0TOC-C1S6T-2KJOK

X6MID-0YBYB-V9L4G     SC63D-MK01T-N2KW3

PNHVX-Q8TXW-RBQ6Z 6ID00-1WM6T-JL1EQ

LJ7YG-OFYK2-J26Y1        2GMH1-O9UP6-R1QYG

DU3KT-NMQKG-GWPTK             1YGXY-MP86R-D9RLD

RBAGI-4CU0F-BM8M0  RZV1B-HPWJN-42MJP

VTALS-DLC4Q-FWIC6     11SSR-IEWWG-BZP10

34MAC-J8EDX-F8EOP    GQ6ZL-DFNNH-9GBJB

IR9NG-5Z1S6-JPAWX     V09QQ-FKMIB-LGE4I

VLCV9-961X2-HC9MK    M8PV7-6D9YQ-JI1LH

1QKHP-XZCUD-ROTYD  NRW9Q-5I4RT-UJ2GB

CM2QW-63J4J-6RFOA   0TQHC-KJFJ1-PCL0N

R10NE-3B1KZ-ILD3U      8DI5P-4GDT1-QER59

FEGN8-03PNM-MAOUA              ANR9O-UGFZ0-DI7FI

UZS6T-W08XJ-PIJJ3        7XWTB-GX7HE-T5YNP

L3PSR-IC8DN-QIRHW    SGUZA-GF4IA-V2FBA

8OG9Y-VUZH0-K2Q4M EBHBQ-BI5QU-I448K

PLRR1-GSLPQ-V5SI4      0II5K-ATV30-BWQ3M

FIMYP-KDFA0-BJUB6     C24EH-E696A-VJKHW

M0SXD-GCO8Q-X36VP 39ICD-9L631-BJ69K

4HD3H-GIFOJ-VI97W     I5C8Z-L3L51-ZIE92

BJYD4-6IFCB-47P50        UY1UP-LOQ7Z-OC1YN

BZAI0-MWVRC-DG7XI  27GYG-IQ0X0-FPU8Q

LLJUN-1V9CI-5GSH9      XTQ5N-GUJQB-I4Q9H

7RAG2-WV5G9-8EI5Z    PYGQR-V9LWI-CG2TJ

C8IQ0-VYGEF-T8WYX    IOP72-PNOF7-VJB4I

1OE75-GF5WU-F74QD  K0EXE-ZYCPJ-OFJI2

BUBPJ-CRO8Q-LYS90     DYBT0-DY9GJ-JGPVM

POE7Y-AKVSI-XG3U6    KMK6X-YUFTJ-KM1BC

YYM27-O2U6J-XEWKG  EY4KE-BUSGX-QXYV6

A3A0K-H4H5Z-7C7C1     HS1WK-GQE44-DTHVO

S5BYR-C8Y19-UV7ME    V3AFK-YP9H5-BKWT5

FJXO4-G78EL-RB3CS      21EK9-HHGPU-CIB5T

Y1RE4-03T5O-HIOEH      CI31F-017T9-M4KSS

5OZDF-A72IC-HAVQE    U3I9Y-PY103-T7QF1

3D48Z-DU3K7-DEXXS     XJGWO-DB8XT-TZS5X

PQUDQ-YCW2N-5P9MN              PXZXK-CHRS9-24MGY

IXAN5-05NC6-GYXA4    U66RY-5WNN1-4I9WF

DK8H1-BCVWZ-S8DRN  OXJ9G-VQZJ2-QMI5T

0FHVR-FTWVA-MLSQ3 KUTJW-V51OX-N1NZE

KP57P-GJIYE-63G64       CDAJK-Q4Q3Q-40IX2

6C67I-0CGNJ-2UDQ1     G1TJR-NPCIR-XAB63

VNP1N-EOAH7-374R3   C1IKD-GWBFM-CD0UR

42918-XFTWT-E8A49      T76EO-F3V0R-JQGJH

MYIOQ-T5YWM-1X5ZS 6AYMT-OL2LN-PNYPW

TTMHC-M7GNL-ULVGI 38QEE-SDVGW-TIGCI

PF5ZV-YPD22-9WAS3    BWE6I-1MEFR-NDLC8

3ZDYD-LP8AC-J79ZP       6D92R-QSUZD-WJS9I

X58JR-DFIPX-DZJNZ       XXPZB-JSQXN-LMG28

D2FD8-IRRRN-3OAWO  H7SOX-7YL1O-PMMWJ

2LJ7L-YFCZI-Y1WC2        T3DKT-VZXDY-9MC1F

BE0TO-HOVNC-TCIX5    XPAB4-D6OYE-TXVBY

1NWOQ-77GDD-8AGUD              RWERJ-PNAJE-9G8JP

LOADH-MOERR-E0EC2  WZJ4W-C1RLW-2M0Y3

W12G7-KHTSZ-UWWEU              K2USX-XMEX0-E60X9

3WE6J-5I8BT-SHD4N      VR5C1-1A8TT-TJ8MM

0M04Q-CS9BB-I1758      V428F-4MEWQ-QS64T

P4WPD-4NZ8A-G4OMR               HBFZU-BOKB8-MRM9N

E8EFK-2LTU0-HB8OV     9DW02-NYQC3-F6S4W

MXOZA-JR7AN-830MH RMSVM-MXTQR-USUYR

6ZBOZ-08B71-0B0MW   5JZDG-8VZRK-90O8G

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Bedava UC kodları nasıl aktifleştirilir?

İlk olarak Midasbuy intenet sitesine giriş yapınız. Kullanıcı girişi yaparak, oyuncu no doğrulama bölümünden Karakter ID’inizi girerek tamam butonuna tıklayın. E-PİN kodunu giriniz kısmını da yukarıdaki listeden aldığınız kodlardan birini deneyin. Kodu göndererek UC etkinleştirmesini uygulayabilirsiniz.

PUBG UC kodu üretme merkezi programı artık UC kodu üretmemektedir. Bunun yerine sitelerden bedava UC kodu araştırması yapabilirsiniz.




Son Güncelleme: 06.05.2021 14:44
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PUBG MobilePUBG Mobile UC Kodu Bedava Mayıs 2021Bedava UC Kodu 2021
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