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PUBG Mobile kış festivali özellikleri ve değişiklikleri

Dünyada milyonlarca kişinin oynadığı oyun olan PUBG MOBILE yeni güncelleme ile oyun severle kış festivali modunu sundu. Yeni tema ve birçok yeni eşya oyuna eklendi.

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:49
PUBG Mobile kış festivali özellikleri ve değişiklikleri
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Yeni güncelleme ile kış temasını yansıtan PUBG MOBILE yeni “Kış Festivali” modunu oyun severlere sundu. Bu modda oyuncular Erangel haritasında meydana çıkan ve içerisinde avantajlı eşyaların olduğu 3 donuk şatoyu deneyimleyecekler. Buzlu bölgeleri ile eşsiz bir savaş ortamı sunuyor. Ayrıca kardan adam ve kar tavuğu toplayarak düşmandan korunabilirler. Bu mod sınırlı bir süre oynanabilecek ve PUBG MOBILE ana menüden Erangel etkinlik modunu seçip oynayabilecekler.

PUBG MOBILE bu kış moduna birçok yılbaşı özellikleri de ekledi:

-Snowbord; her oyuncunun etkinlik maçında snowbord’u bulunacak. Böylece daha hızlı hareket edebilecekler.

-Yılbaşı teması; şömineler ve yılbaşı ağaçlarına yer verildi.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 18:49
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Anahtar Kelimeler:
PUBG MobileKış Festivali
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