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PUBG Mobile karakter kuponu

PUBG Mobile karakter kuponu ile beğendiğiniz karakterlere sahip olabilirsiniz. PUBG Mobile karakter kuponu ile ilgili tüm merak ettiklerinize haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz...

11 Nisan 2021 Pazar 18:34
PUBG Mobile karakter kuponu
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2021’de bu kuponlar ile yeni karakterler açabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemeye gerek kalmadan en güzel ve en pahalı karakterlere sahip olabilirsiniz.

PUBG Mobile oyununda; 100 kişi bir uçağa bindiriliyor ve bu kişilerin bir adaya atlaması gerekiyor. Paraşütle adanın bir yerine inen oyuncular çevredeki ekipmanları toplayarak rakip oyuncuları öldürüyor. Oyunun amacı ise sona kalan oyuncu olmak. 

Karakter kazanma kuponları, oyunda sevdiğiniz karakterleri kullanabilmenizi sağlar. Her karakterin kuponu farklıdır ve biriktirdiğiniz kuponlar belli sayıya ulaşınca sevdiğiniz karakteri açabilirsiniz. Bu şekilde oyuncular arasındaki rekabet de devam eder.




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:34
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PUBG MobilePUBG2PUBGücretsiz Karakter KuponuPUBG Mobile Karakter Kuponu
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