Pubg Mobile isim değiştirme kartı kaç UC? PUBG isim değiştirme kartı nasıl alınır?

Milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan PUBG Mobile oyununa yeni başlayan ve uzun süre oynayan kullanıcılar isim değiştirme kartının nasıl aldığını merak etmeye başladı. İlk üyelik esansında oyuna daha hızlı başlamak için hiç düşünmeden saçma bir isim ile oyuna başlanıldığı için kullanıcılar bu ismi daha sonra değiştirmek isterler. PUBG Mobile’de isim değiştirmek için ise isim değiştirme kartının bulunması gerekmektedir. İsim değiştirme kartı bazı görevler yapılarak ücretsiz olarak ta alınır ya da mağazada UC karşılığında da alınır. PUBG Mobile’de bu özellik ilk çıktığı zamanlar bulunmazken daha sonrasında bunun bir ihtiyaç olduğu düşünülerek 2017 yılında oyuna dahil edilmiştir.

PUBG Mobile’de isim değiştirme kartı nasıl alınır?

PUBG’da isim değiştirme kartı iki şekilde alınmaktadır. Birincisi mağazada UC karşılığında alınırken diğeri ise görevleri yaparak bedava almaktır. PUBG isim değiştirme kartını bedava almak daha çok yeni başlamış olan oyuncular içindir. 1-10 seviye arasında bulunan görevleri yaptığınızda PUBG isim değiştirme kartı hediye olarak verilmektedir. Oyunu uzun süredir oynayanlar için ise: 10-15 gün giriş görevlerini yapmanız halinde 400 etkinlik noktasına ulaşmış olursunuz. Bu yöntem sonucunda ücretsiz isim değiştirme kartına sahip olunur.