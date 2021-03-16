İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Pubg Mobile isim değiştirme kartı kaç UC? PUBG isim değiştirme kartı nasıl alınır?

Milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan PUBG Mobile oyununa yeni başlayan ve uzun süre oynayan kullanıcılar isim değiştirme kartının nasıl aldığını merak etmeye başladı. Bizde PUBG Mobile için isim değiştirme kartının nasıl alındığı hakkındaki tüm bilgileri haberimizde paylaşacağız.

16 Mart 2021 Salı 12:22
Pubg Mobile isim değiştirme kartı kaç UC? PUBG isim değiştirme kartı nasıl alınır?
Takip Et:

Milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan PUBG Mobile oyununa yeni başlayan ve uzun süre oynayan kullanıcılar isim değiştirme kartının nasıl aldığını merak etmeye başladı. İlk üyelik esansında oyuna daha hızlı başlamak için hiç düşünmeden saçma bir isim ile oyuna başlanıldığı için kullanıcılar bu ismi daha sonra değiştirmek isterler. PUBG Mobile’de isim değiştirmek için ise isim değiştirme kartının bulunması gerekmektedir. İsim değiştirme kartı bazı görevler yapılarak ücretsiz olarak ta alınır ya da mağazada UC karşılığında da alınır. PUBG Mobile’de bu özellik ilk çıktığı zamanlar bulunmazken daha sonrasında bunun bir ihtiyaç olduğu düşünülerek 2017 yılında oyuna dahil edilmiştir. 

PUBG Mobile’de isim değiştirme kartı nasıl alınır?

PUBG’da isim değiştirme kartı iki şekilde alınmaktadır. Birincisi mağazada UC karşılığında alınırken diğeri ise görevleri yaparak bedava almaktır. PUBG isim değiştirme kartını bedava almak daha çok yeni başlamış olan oyuncular içindir. 1-10 seviye arasında bulunan görevleri yaptığınızda PUBG isim değiştirme kartı hediye olarak verilmektedir. Oyunu uzun süredir oynayanlar için ise: 10-15 gün giriş görevlerini yapmanız halinde 400 etkinlik noktasına ulaşmış olursunuz. Bu yöntem sonucunda ücretsiz isim değiştirme kartına sahip olunur.



Son Güncelleme: 16.03.2021 12:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PUBG Mobileİsim Değiştirme KartıUc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ile neler değişecek?
Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ile neler değişecek?
Android’de unuttuğumuz şifreleri nasıl kaldırırız?
Android’de unuttuğumuz şifreleri nasıl kaldırırız?
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları
PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları
2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Nokia G10 fiyatı ve özellikleri
Nokia G10 fiyatı ve özellikleri

Popüler Haberler

Pubg Mobile isim değiştirme kartı kaç UC? PUBG isim değiştirme kartı nasıl alınır?
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
16 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
16 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
16 Mart 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
16 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
16 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
Badem göz estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
TV 8 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Mart AGİ tutarları tablosu belli oldu! AGİ ödemesi tutarları tablosu
Rüyada para alma görmek neye işaret eder?
Yasak Elma dizisi Çağatay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berk Oktay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 16 Mart 2021 Salı
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 16 Mart 2021 Salı konut kredisi yeni faiz oranları
Audrey belgeseli konusu ve oyuncuları
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
Mazeret izni ücretli mi, ücretsiz mi? 2021 Mazeret izni ücretten kesilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.