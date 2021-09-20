PUBG Mobile isim değiştirme kartı 180 UC ne kadar?

Milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG Mobile, aradan yıllar geçmesine rağmen popülerliğini sürdürüyor. PUBG Mobile’da isim değiştirmek istiyor ve isim değiştirme kartı arıyorsanız UC ile satın almanız gerekiyor. isim değiştirme kartı satın almak istediğinizde oyun bölümünde aşağıdaki fiyat tablosu karşınıza çıkacaktır.

PUBG isim değiştirme kartı ne kadar?

Uygulama üzerinde isim değiştirme kartı almak için 180 UC’lik bir satış bölümü bulunmuyor. Bu nedenle 3 kez 60 UC’den almanız gerekmektedir. 60 UC 6.99 TL’dir. Yani toplamda 180 UC’yi 21 TL’ye satın alabilirsiniz.

Ayrıca e-ticaret sitelerinde 180 UC direkt olarak satılmaktadır. Bu sitelerde 180 UC fiyatı 27 TL civarındadır.