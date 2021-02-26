Pubg Mobile İnternet bağlantısı sorunu (Not Connect Problem) neden olur, nasıl çözülür?

Battlegrounds oyunlar denildiği zaman akla ilk gelen oyunlardan olan PUBG’nin mobil oyunu PUBG Mobile’de son zamanlarda intenet bağlantı hatası yaşanıyor. Hatayı yaşayan pek çok oyun sever araştırmalarına hız verirken sorunun neden kaynaklandığı merak ediliyor.

PUBG Mobile intenet bağlantı hatası (Not connect problem) nasıl çözülür?

2017 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülen PUBG kısa zamanda oyun severler tarafından dikkat çekerek oynanmaya başladı. Gerek grafikleri gerekse rekabetçi unsurları ile büyük beğeni toplayan PUBG 3 milyondan fazla oyuncu kitlesi ile son yılların en fazla oynanan oyunu oldu.

Son günlerde yaşanan intenet bağlantısı sorunu oyuncuları çileden çıkarırken sorunun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bazı oyuncular sorunu kendi imkanları ile çözmeyi başardı.

PUBG Mobile intenet bağlantısı hatası çözümü

İlk olarak telefonunuzun intenet bağlantısının sorunsuz bir şekilde çalışması gerekmektedir.

İntenetinizin hızı yüksek olmalı ve pinginiz bu oyunu oynamak için yeterli olmalıdır.

Bu oyunu oynarken telefonunuzun hücresel ağını kullanmamanız gerekmektedir.

PUBG Mobile intenet bağlantısı hatası çözümü için,

Bu işlemler yapılmasına rağmen intenet bağlantı hatası devam ediyorsa yapılması gereken bazı işlemler bulunuyor.

Hata halen devam ediyorsa Android veya IOS telefonunuzda DNS ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor.

IOS DNS değiştirme

IOS işletim sistemli telefonlarda DNS değiştirebilmek için Wi-Fi ağına tıklayın. Daha sonra ekranı aşağı kaydırarak DNS ayarlarına tıklayın. Açılan ekranda Elle seçeneğine tıklayarak DNS ayarlarını değiştirin.

Android DNS değiştirme

Aynı şekilde Wi-Fi seçeneğine tıklayarak seçeneklere girin. Açılan ekranda Ağı Değiştirine tıklayarak şifre yazın. Daha sonra ekranı aşağı kaydırarak Gelişmiş Seçeneklere girin. IP ayarları üzerinden DNS ayarlarına girerek DNS’yi değiştirin.