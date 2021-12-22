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PUBG Mobile hilesi nasıl yapılır?

PUBG mobile, son yılların en popüler ve indirilen oyunlarından biridir. Oyunun oynanama sayısı ve popülaritesi arttıkça birçok hile çıkmıştır. PUBG mobile hilesini indirerek oyuna heyecan katabilir ve kazanan siz olabilirsiniz. PUBG hilesi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

22 Aralık 2021 Çarşamba 22:04
PUBG Mobile hilesi nasıl yapılır?
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Çinli oyun şirketi Tencent Games tarafından geliştirilen PUBG mobil, son dönemlere damga vuran bir oyun oldu. Günlük hayatta her an karşımıza çıkabilen bu oyunun gün geçtikçe takipçileri artmakta ve oyunda ilerlemek için yeni yollara başvurulmaktadır. Oyuncuların diğer rakiplerinden daha önce kıyafet, silah ve tıbbi malzeme gibi, kişiye avantaj sağlayacak savaş ekipmanlarına ulaşmasını sağlayan bu hileler ise en az oyun kadar ses getirmeye başlamıştır.

PUBG hile nedir?

PUBG oyununda birden fazla hile bulunmaktadır. Bu hilelerin sağladığı avantajlarla duvar örme, havada uçma ve hızlı silah alma gibi birçok hileyle rakiplerinizi hemen öldürebilirsiniz. Ganimetlerinizi ve kıyafetlerinizi sergileyerek rakiplerinizin dikkatlerini dağıtabilirsiniz, hızlı silah kullanabilir ve hiçbir şekilde değişim yapmadan art arda ateş açabilirsiniz. Tüm bu hackleri görebilir ve indirerek oyunu daha keyifli hale getirebilirsiniz.

PUBG hilesi nasıl indirilir? (ESP)

Bahsi geçen bu hile, PUBG için en iyi hilelerden biridir. ESP geliştirilmiş algılama anlamına gelmektedir. ESP, oyuncunun duyusal algısını geliştirir. Aynı zamanda diğer oyuncuların göremediği ayrıntıları algılamasını sağlar. Diğer oyuncuların adlarını, yerlerini, ganimetlerini, sağlık çubukları ve sandıklarının yerlerini bu sayede görebilir. Bu süreç sanıldığının aksine o kadar da zor değildir. Güvenliğiniz aşağıdaki adımları uygulayarak, indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz;

  • Öncelikle hack kullanarak çok fazla maç oynamamaya özen göstermelisiniz.
  • Birkaç gün sadece lobide kullanmanızı tavsiye ederiz.
  • Alışma sürecini geçtikten sonra hack kullanarak birden fazla maç oynayabilirsiniz.
  • Yasak yememek içinse adımları dikkatlice izlemenizde fayda var.
  • PUBG Hack’i kendi sorumluluğunuz adı altında kullanınız. Bu durumda hiçbir sorunla karşı karşıya kalmazsınız.

PUBG Mobile hilesi nasıl indirilir?

Öncelikle, Google Play Store ya da Apple Store hesaplarınıza giriş yaparak oyunu indiriniz. İndirme işleminiz gerçekleştiği takdirde cihazınız size oyunun nasıl yüklenmeniz ve kurulmanız gerektiğini gösterecektir. Size gösterilen adımları takip ederek üçüncü taraf kurulumuna izin verin. Kurulum işleminin tamamlanmasının hemen ardından cihazın menüsüne gidin. Orada PUBG Mobile Hack simgesi görülecektir. APK dosyasını açmak ve kurmak için bu simgeye tıklamalısınız. Daha sonrasında oyunu indirerek, istediğiniz hileleri kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

PUBG Mobile hile bilgisayarda nasıl yapılır?

PUBG oyununda yapılan hileler oyuncular arasında merak edilen konuların başında yer almaktadır. Bilindiği üzere PUBG başlarda bilgisayar üzerinden oynanıyordu. Daha sonra ise mobil sürümü çıktı. Mobil sürümünün çıkmasının ardından oyun fazlasıyla dikkat çekti ve birçok kişi oyunu indirerek oynamaya başladı. Oyun çevrimiçi oynayabileceğiniz bir oyun olup, aynı zamanda arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenizi de sağlar. Oyunun en iyi özelliklerinden biriside arkadaşlarınızla bir takım kurarak bir şeyler yapabilmenizdir. Önek vermek gerekirse arabaya, uçağa ya da motora binebilirsiniz. Tüm bunların dışında başta bilgisayar üzerinden bu oyunu oynayanlar tüm bu hileleri merak etmektedir. Bilgisayar üzerinden de bu hileler gerçekleştirilebilir mi? Bu sorunun cevabı ise, evet. Kesinlikle bu hileleri bilgisayarınız üzerinden de yapabilirsiniz. Rahatça indirebilir ve oyunu daha verimli hale getirebilirsiniz.

PUBG Mobile sınırsız UC için hile

UC hilesi birçok PUBG mobile kullanıcısı tarafından kullanılan bir hiledir. PUBG Mobile tarafından kullanılan ve paralı olan en beğendiğiniz görünümleri, aksesuarları, sevdiğiniz kıyafetleri ücretsiz olarak satın alabilirsiniz. UC için bilinmeyen nakit diyebiliriz. Bunun en popüler yolu ise hesabınızı kullanarak birkaç saat kaybolduktan sonra UC’yi PUBG’ye devrederek oluşturucuyu kullanmak olacaktır. Uc hilesi, tamamen ücretsiz olup kesinlikle yasal olmayan yollar ile çalışmaz. %99 ihtimalle çalışır ve otomatik güncellenir. Herhangi bir iletişim numarası istemez. İOS veya Android cihazlarınızda çalışır. Otomatik şifreleme yapar. Kesinlikle virüs barındırmaz ve ban yemez.

PUBG Mobile’de sınırsız BP hilesi

Savaş puanları ya da BP, her savaştan sonra alınan puanlardır. Bu puanlar oyunda kendinizi geliştirmenizi ve yükseltmenizi sağlamaktadır. En sevdiğiniz kıyafetleri ve görünümleri elde etmenizi yardımcı olur. Bu sayede düşmanlarınızı da arkadaşlarınızı da etkilemeniz mümkündür. Bu hack, oyunda hile yapmak istemeyenler ama oyundaki diğer oyuncuları etkilemek, eşyalarını göstermek isteyen kişiler için uygundur. Kendinizden emin bir şekilde oynamanın en iyi yollarından birisidir.

PUBG Mobile duvar arkası görme hilesi 2021

PUBG hileleri arasında kullanılan hacklerden birisidir. Oyunda engelleri ve duvarları kolayca görebilirsiniz. Bu da düşmanlarınıza ve arkadaşlarınızı kolayca bulmanıza olanak sağlar. Ayrıca radarınızda bir düşman varsa onları da size bildirir. Bu sayede de onları gizlice takip edebilirsiniz. Bu PUBG Mobil hilesi üzerinde ”Özenle İdare Edin” etiketi ile birlikte karşınıza çıkmaktadır. Dikkatli bir şekilde kullandığınız takdirde hileniz tespit edilemez. Fakat yine de dikkatli olmalısınız. Düşmanlarınıza duvardan ateşlememe gibi kurallara özen göstermelisiniz. Aksi takdirde oyundan atılabilirsiniz. Hileyi doğru kullandığınız takdirde tüm düşmanlarınızı hemen yenebilirsiniz.

PUBG Mobile’den geri tepme nasıl ortadan kaldırılır?

Tüm silahların geri tepmesinin ortadan kalkmasını sağlayan bir özelliktir. Oyun oynarken bir kere ateş ettikten sonra yeniden silahınızı ayarlamanız, hedefe yeniden kitlenmeniz gerekmektedir. Fakat bu hile ile silahlarınızda artık geri tepme olmayacağı için yeniden ayarlama yapmanıza gerek kalmadan istediğiniz kadar ateş açabilirsiniz.

PUBG Mobile speed hack

Bu hile, hız hilesidir. Oyuncuların savaş esansında hızlarının artmasını sağlar. Var olan en ölümcül hilelerden birisidir. Yalnızca kafayı hedef alır. Yol açık olduğu zaman ateş eder. Oyuncunun mermi ile öldürme oranı yüksektir ve aimbot ile birleşince gücü fazlalaşır.

PUBG Mobile ile emulatör hile nasıl yapılır?

Bu program ile birçok hile çok kolay bir şekilde yapılabilir. Android ve İOS üzerinden de yapabilirsiniz. Mobil yeteneklerinizi gerçekleştirmek için sadece emülatörü yüklemeniz gerekmektedir. Bunun içinde programı bilgisayardan indirmelisiniz. Yükleme işlemini tamamladıktan sonra hileli bir şekilde oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu orijinal sitesi üzerinden indirerek de kurulumunu başlatabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra ikisini de tanımlayarak hemen hızlı bir şekilde oyun oynayabilir ve silahla kolayca adam öldürebilirsiniz.

PUBG mobile aimbot hilesi

Aimbot, oyunda en önemli unsurlardan birisidir. Nişan almak için kullanılır. Birinci ya da üçüncü şahıs nişan alma oyunun en zorlu kısmıdır. Bu kısımda karşı taraf sizi hedef alır ve ateş açmaya başlar. Tek yapmanız gereken şey ise sizin de karşılık vermenizdir. Bunun içinde hemen aimbot hilesini kullanabilirsiniz. Böylece size karşı ateş açanları çaba harcaman hızlıca vurabilirsiniz.

Bu hileleri yaparken dikkatli olmanız gerekmektedir. Geliştiriciler her zaman bu hackleri aramaktadır. Eğer geliştiriciler oyun sırasında hile yaptığınızı anlarlarsa ya da  yakalanırsanız oyundan atılabilir, ban yiyebilir ve yasaklanabilirsiniz.


Son Güncelleme: 22.12.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
PUBGPUBG MobilePUBG Hileleri
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