PUBG Mobile etkinleştirme kodu nedir, nasıl alınır?

Günümüzün en sevilen telefon oyunlarından biri olan Pubg Mobile, kullanıma sunmadan önce son özelliklerini görüp test edebilmek için bir beta sürümü oluşturdular.

Kontrolleri hala devam eden özellikleri denemk isteyen kullanıcılar son beta sürümünü indirerek bu deneyimi yaşayabilirler. Ancak bu sürümü oynayabilmek istiyorsanız Pubg Mobile Etkinleştirme Kodu’na ihtiyacınız vardır. Kodun nasıl alınacağına dair bilgiler yazımızın devamında bulunmaktadır.

Kod alabilmek için;

1.2 beta sürümünü indirmek ilk adımınızdır Betayı açtıktan sonra seçeneklerden misafiri işaretleyin. Aşağıda bulunan fotoğrafta görüldüğü üzere davet kodunuzu gerekli yere yazın ve onaylayın. Böylelikle gerekli sayfaya yönlendirileceksiniz. Önünüze çıkan giriş butonuna tıklayıp Pubg Mobile seçeneğini seçin Global sürümü açtıktan sonra olaylara tıklayın ve ardından da test sunucusu’na tıklayın “Kod Oluştur”a basın Beta sürümünde kodu yazmanız için bir alan çıkacak oraya kodunuzu girin ve onaylayın.