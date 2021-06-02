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PUBG mobile bu hesap ile yeni bir sürümden giriş yapıldı hatası ve çözüm yolları

PUBG Mobile, telefonlarda en fazla oynanan oyunlardan biridir. PUBG Mobile oynayan birçok oyuncu, ''Bu hesap ile yeni sürümden giriş yapıldı.'' hatası almaktadır. Bu hatanın çözümü ve sebebi araştırılmaktadır. PUBG Mobile '' Bu hesap ile yeni bir sürümden giriş yapıldı.'' hatası nedir? İşte PUBG Mobile '' Bu hesap ile yeni bir sürümden giriş yapıldı.'' hatasının sebebi ve çözüm yolları...

02 Haziran 2021 Çarşamba 22:27
PUBG mobile bu hesap ile yeni bir sürümden giriş yapıldı hatası ve çözüm yolları
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PUBG Mobile

PUBG Mobile oyununda yeni gelen güncellemeden dolayı, ‘’Bu hesap ile yeni bir sürümden giriş yapıldı.Artık eski sürümlerden giriş yapılamaz.’’ Hatası gelmektedir. İki farklı cihazdan giriş yapan kişilerin bu hatayla karşılaştığı bildirilmektedir. Android cihazlarından giriş yapan pek çok kişi ,aynı hesaba İphone cihazlarından giriş yapamamaktadır. Bahsedilen hatayla ilgili herhangi bir çözüm belirtilmemiştir. İki farklı cihazdan giriş yapan kullanıcıların PUBG sürümlerinin uyuşmazlığından dolayı bu hatayla karşılaştığı tahmin edilmektedir. Tencent tarafından yeni bir güncelleme beklenmektedir.

 Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda PUBG Mobile iletişim formunu doldurarak destek alabilirsiniz.

https://pubgmobile.helpshift.com/a/pubg-mobile/?contact=1&p=all

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 22:27
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PUBG MobilePUBG Mobile HataPUBG Mobile Bu Hesap Ile Yeni Bir Sürümden Giriş Yapıldı Hatası
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