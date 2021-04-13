PUBG Mobile bedava UC kodları

PUBG UC kodları ile oyun içinde farklı giysiler, skinler ve silah kaplamaları gibi pek çok özelliğe ücretsiz sahip olunabiliyor. PUBG bedava UC kodları ile tek ücret ödemeden UC alabilir çeşitli özelliklere para vermeden sahip olunabiliyor. Kodları girdikten sonra hesabınıza yüklenecek UC bakiyesi İle karakterinize farklı giysi ve ekipmanlar alabilirsiniz.

PUBG Mobile UC nedir?

Pubg oyununda silah kaplamaları oyuncular arasında en sevilen özelliklerden biridir. Kendinizi özel hissetmeniz için 2021 yılında güncel olarak çalışan bedava uc kodlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Ülkemizde geniş oyuncu kitlesine sahip olan Pubg mobile oyununda uc alımları her geçen yıl artmaya başladı oyun içinde çıkan yeni eşyalar giysiler ve silah kaplamaları oyuncuların ilgilerini çekti ve uc satın almaya başladı. Çok para harcayan oyuncular bunun önüne geçmek için bedava uc alma yönetimi araştırmaya başladı.

Pubg bedava uc kodları listesine geçmeden önce uc konusunda bilgi verelim. Uc Unknown Cash şeklinde bir açılıma sahiptir ve PUBG Mobile oyununda oyun içi para birimi olarak geçen ve oyunda satılan çeşitli itemleri ve özellikleri almanızı yarayan para birimidir.

2021 PUBG Mobile UC kodları nelerdir?

Pubg bedava uc kodları 2021 yılında da aktif olarak oyun içinde kullanılıyor. Bu kodlar sınırsız olmadıkları için yazımızı düzenli olarak takip etmelisiniz. Kampanya ve hediyelerle sunulan uc kodları her ay geçerliliklerini yitirebiliyor.

Sürekli güncellenen kodları hemen kullanıp sizde oyun içi item alımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Uc bakiyesi sayesinde oyun içinde bütün parayla satılan özelliklere bedava sahip olup, oyun içinde dikkat çeken bir karaktere sahip olabilirsiniz.

Bu kodların tümü 2021 Şubat, Mart ve Nisan ayları için oluşturulmuş özel kodlardır. Listede yer alan ilgili kodu bir kere kullandığınızda gerekli kodlar bakiyenize yükleyecektir. Kodları tek tek deneyin çünkü kullanılmışlar olabilir. Kodlar arasında yer alan çalışan kodu hemen kullanıp bedava uc yükleyebilirsiniz.

-BCAHZBIZ88B

-NEIZBZKND

-S78FTU2XJ

-NEHZBZ9VX

-JJCZCDZ9U

-BIFOZBZE6Q

-GOODMORNING

-BIFPZBZKBE

-5156633283

-5272345311

-5598284183

-5212217328

-5180976286

-5667727404

-5355820866

-5186385776

-5391314347

-5123651517

PUBG Mobile güncel UC kodları

Pubg bedava uc kodları ömürlük olmadığı için oyuncular tarafından hemen kullanılıyor. Sizlerin de bu kodları kullanmanız için Şubat 2021 tarihinde çalışan Pubg mobile uc kodlarını aşağıdaki listeden alabilirsiniz. Bu kodları bu ay içerisinde hızla kullanın yoksa geçersiz kabul edilmektedir.

Her zaman sizler için en yeni en güncel kodları paylaşıyoruz. Yeni uc kodlarını öğrenir öğrenmez bu yazıyı hızla güncelleyeceğiz. Eğer bu kodların hiç biri çalışmıyorsa aşağıdaki yorum kısmından hediye uc kodu için yazabilirsiniz.

-SD14G84FCC AKM Buzul Derisi

-JJCZCDZJ9U Altın Pan Kodu

-UKUZBZGWF Ücretsiz Havai Fişek

-TIFZBHZK4A Yeni Efsanevi Kıyafet

-RNUZBZ9QQ Efsanevi Araç Görünümü

-GPHZDBTFZM24U UMP9 Silah Görünümü

-5FG10D33 Ücretsiz Falcon Alın

-SD16Z66XHH SCAL-L Gun Görünümü

PUBG Mobile bedava UC nasıl alınır?

Pubg mobile bedava uc alma yollarını arıyorsanız aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

-PGHZDBTFZM24U : Ücretsiz bir UMP 45 görünümü almak için bu promosyon kodunu kullanın

-JJCZCDZ9U : Ücretsiz bir AKM görünümü elde etmek için bu promosyon kodunu kullanın

-R89FPLM9S :

-UKUZBZGWF : Fireworks’ü almak için bu promosyon kodunu kullanın

-RAAZBZJGS :

-GPHZDBTFZM24U :

-RNUZBZ9QQ :

-PGHZDBTFZ95U : Ücretsiz bir M416 görünümü elde etmek için bu promosyon kodunu kullanın

-R89FPLM9S : Ücretsiz bir arkadaş edinmek için bu promosyon kodunu kullanın

-5FG10D33 :

-TQIZBz76F :

-D70FYU5N0 : Ücretsiz bir ödül almak için bu promosyon kodunu kullanın

-KARZBZYTR : Kar98 Silah Görünümünü almak için bu promosyon kodunu kullanın

-S78FTU2XJ : M416 Gun Skin’i almak için bu promosyon kodunu kullanın

-TIFZQZANGC : Efsanevi bir kıyafet almak için bu promosyon kodunu kullanın

-TIFZBHZK4A : Efsanevi bir kıyafet almak için bu promosyon kodunu kullanın

-TIFZBJZWMN : Efsanevi bir kıyafet almak için bu promosyon kodunu kullanın

-TIFZBIZACZG : Efsanevi bir kıyafet almak için bu promosyon kodunu kullanın

PUBG Mobile bedava UC kodları nasıl kullanılıyor?

Pubg bedava uc kodları listesini gördünüz ancak bu kodları nasıl kullanıp da bedava uc alacağım diyorsanız aşağıdaki adımları yaparak hemen kodları kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kodları çok beklemeden hemen kullanmaya başlayın yoksa diğer oyuncular sizden önce kullanabilir bu durumda kodlar geçersiz hale gelir.

Kimi kodların bir sayı sınırlaması vardır bu sayı sınırlamasında öneğin 2 bin kişi yararlanırken bazı kodlar daha özel kodlar olduğu için 300 kişi yararlanabilir. Pubg bedava uc kodları kullanmayı bilmelisiniz ki hızlı davranıp bedava uc kazanabilesiniz.

-Bedava uc kodlarını kullanmanız için öncelikle Pubg Mobile resmi web sitesi olan https://www.pubgmobile.com/act/a20180515iggame bağlantısına gitmelisiniz.

-Character ID yazan kısıma karakterinin Id numarasını yazıyorsunuz.

-Redeem Code yazan bu yere sitemizden almış olduğunuz Pubg bedava uc kodunu yazıyorsunuz.

-Verification Code yazan kısma sitede yer alan güvenlik kodunu yazıyor ve Redeem butonuna tıklıyorsunuz.

-Artık ücretsiz ucları kullanabilirsiniz.

Karakter yani PUBG ID öğrenmek için de oyuna hesabınızla giriş yapın sağ üst köşede bulunan avatarınıza tıkalyın ve üst köşede karakter ID yazar onu kupon kodu kullanırken ilgili bölüme yazabilirsiniz.

PUBG Mobile bedava UC kodu üretme merkezi

Pubg mobile bedava uc kodu üretme merkezi sayesinde uc kodlarına sahip olacak para vermeden oyun içi özellikleri satın alabileceksiniz. Oyun içi eşya satın alırken oyun para birimi olan UC kullanmanız gerekiyor. Uc üretme merkezi sayesinde oyunculara uc bakiyesi yerine çeşitli hediye kodları veriliyor.

Uc kodu üretme merkeziyle oyuncular çeşitli kampanyalarla bedava uclara sahip oluyor. Bu kodlar her oyuncuya verilmiyor Pubg etkinliklerini takip ettiğinizde bu etkinliklere katılıp kazandığınızda sizde pubg uc kodlarına sahip olabilir ve bununla kendinize oyun içi eşyalar alıp istediğiniz silah kaplamalara sahip olabilirsiniz.

Pubg mobile bedava uc kodu üretme merkezi diye bir şey yoktur aslında kullanıcılar arasında böyle bir söylem yayılmıştır. Pubg çeşitli platformlarda anlık özel etkinlikler düzenliyor ve oyuncularına bedava uc kodu dağıtıyor. Çeşitli iş birlikleri yaparak da bu kodları oyuncularıyla paylaşıyor.