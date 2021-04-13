İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

PUBG Mobile bedava UC kodları

PUBG Mobile oyununda yeni ögeler almak için UC kodları kullanılıyor. Bedava UC kodlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 02:38
PUBG Mobile bedava UC kodları
Takip Et:

PUBG UC kodları ile oyun içinde farklı giysiler, skinler ve silah kaplamaları gibi pek çok özelliğe ücretsiz sahip olunabiliyor. PUBG bedava UC kodları ile tek ücret ödemeden UC alabilir çeşitli özelliklere para vermeden sahip olunabiliyor. Kodları girdikten sonra hesabınıza yüklenecek UC bakiyesi İle karakterinize farklı giysi ve ekipmanlar alabilirsiniz.

PUBG Mobile UC nedir?

Pubg oyununda silah kaplamaları oyuncular arasında en sevilen özelliklerden biridir. Kendinizi özel hissetmeniz için 2021 yılında güncel olarak çalışan bedava uc kodlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Ülkemizde geniş oyuncu kitlesine sahip olan Pubg mobile oyununda uc alımları her geçen yıl artmaya başladı oyun içinde çıkan yeni eşyalar giysiler ve silah kaplamaları oyuncuların ilgilerini çekti ve uc satın almaya başladı. Çok para harcayan oyuncular bunun önüne geçmek için bedava uc alma yönetimi araştırmaya başladı.

Pubg bedava uc kodları listesine geçmeden önce uc konusunda bilgi verelim. Uc Unknown Cash şeklinde bir açılıma sahiptir ve PUBG Mobile oyununda oyun içi para birimi olarak geçen ve oyunda satılan çeşitli itemleri ve özellikleri almanızı yarayan para birimidir.

2021 PUBG Mobile UC kodları nelerdir?            

Pubg bedava uc kodları 2021 yılında da aktif olarak oyun içinde kullanılıyor. Bu kodlar sınırsız olmadıkları için yazımızı düzenli olarak takip etmelisiniz. Kampanya ve hediyelerle sunulan uc kodları her ay geçerliliklerini yitirebiliyor.

Sürekli güncellenen kodları hemen kullanıp sizde oyun içi item alımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Uc bakiyesi sayesinde oyun içinde bütün parayla satılan özelliklere bedava sahip olup, oyun içinde dikkat çeken bir karaktere sahip olabilirsiniz.

Bu kodların tümü 2021 Şubat, Mart ve Nisan ayları için oluşturulmuş özel kodlardır. Listede yer alan ilgili kodu bir kere kullandığınızda gerekli kodlar bakiyenize yükleyecektir. Kodları tek tek deneyin çünkü kullanılmışlar olabilir. Kodlar arasında yer alan çalışan kodu hemen kullanıp bedava uc yükleyebilirsiniz.

-BCAHZBIZ88B

-NEIZBZKND

-S78FTU2XJ

-NEHZBZ9VX

-JJCZCDZ9U

-BIFOZBZE6Q

-GOODMORNING

-BIFPZBZKBE

-5156633283

-5272345311

-5598284183

-5212217328

-5180976286

-5667727404

-5355820866

-5186385776

-5391314347

-5123651517

PUBG Mobile güncel UC kodları

Pubg bedava uc kodları ömürlük olmadığı için oyuncular tarafından hemen kullanılıyor. Sizlerin de bu kodları kullanmanız için Şubat 2021 tarihinde çalışan Pubg mobile uc kodlarını aşağıdaki listeden alabilirsiniz. Bu kodları bu ay içerisinde hızla kullanın yoksa geçersiz kabul edilmektedir.

Her zaman sizler için en yeni en güncel kodları paylaşıyoruz. Yeni uc kodlarını öğrenir öğrenmez bu yazıyı hızla güncelleyeceğiz. Eğer bu kodların hiç biri çalışmıyorsa aşağıdaki yorum kısmından hediye uc kodu için yazabilirsiniz.

-SD14G84FCC    AKM Buzul Derisi

-JJCZCDZJ9U      Altın Pan Kodu

-UKUZBZGWF   Ücretsiz Havai Fişek

-TIFZBHZK4A     Yeni Efsanevi Kıyafet

-RNUZBZ9QQ    Efsanevi Araç Görünümü

-GPHZDBTFZM24U         UMP9 Silah Görünümü

-5FG10D33         Ücretsiz Falcon Alın

-SD16Z66XHH    SCAL-L Gun Görünümü

PUBG Mobile bedava UC nasıl alınır?

Pubg mobile bedava uc alma yollarını arıyorsanız aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

-PGHZDBTFZM24U : Ücretsiz bir UMP 45 görünümü almak için bu promosyon kodunu kullanın

-JJCZCDZ9U : Ücretsiz bir AKM görünümü elde etmek için bu promosyon kodunu kullanın

-R89FPLM9S :

-UKUZBZGWF : Fireworks’ü almak için bu promosyon kodunu kullanın

-RAAZBZJGS :

-GPHZDBTFZM24U :

-RNUZBZ9QQ :

-PGHZDBTFZ95U : Ücretsiz bir M416 görünümü elde etmek için bu promosyon kodunu kullanın

-R89FPLM9S : Ücretsiz bir arkadaş edinmek için bu promosyon kodunu kullanın

-5FG10D33 :

-TQIZBz76F :

-D70FYU5N0 : Ücretsiz bir ödül almak için bu promosyon kodunu kullanın

-KARZBZYTR : Kar98 Silah Görünümünü almak için bu promosyon kodunu kullanın

-S78FTU2XJ : M416 Gun Skin’i almak için bu promosyon kodunu kullanın

-TIFZQZANGC : Efsanevi bir kıyafet almak için bu promosyon kodunu kullanın

-TIFZBHZK4A : Efsanevi bir kıyafet almak için bu promosyon kodunu kullanın

-TIFZBJZWMN : Efsanevi bir kıyafet almak için bu promosyon kodunu kullanın

-TIFZBIZACZG : Efsanevi bir kıyafet almak için bu promosyon kodunu kullanın

PUBG Mobile bedava UC kodları nasıl kullanılıyor?

Pubg bedava uc kodları listesini gördünüz ancak bu kodları nasıl kullanıp da bedava uc alacağım diyorsanız aşağıdaki adımları yaparak hemen kodları kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kodları çok beklemeden hemen kullanmaya başlayın yoksa diğer oyuncular sizden önce kullanabilir bu durumda kodlar geçersiz hale gelir.

Kimi kodların bir sayı sınırlaması vardır bu sayı sınırlamasında öneğin 2 bin kişi yararlanırken bazı kodlar daha özel kodlar olduğu için 300 kişi yararlanabilir. Pubg bedava uc kodları kullanmayı bilmelisiniz ki hızlı davranıp bedava uc kazanabilesiniz.

-Bedava uc kodlarını kullanmanız için öncelikle Pubg Mobile resmi web sitesi olan https://www.pubgmobile.com/act/a20180515iggame bağlantısına gitmelisiniz.

-Character ID yazan kısıma karakterinin Id numarasını yazıyorsunuz.

-Redeem Code yazan bu yere sitemizden almış olduğunuz Pubg bedava uc kodunu yazıyorsunuz.

-Verification Code yazan kısma sitede yer alan güvenlik kodunu yazıyor ve Redeem butonuna tıklıyorsunuz.

-Artık ücretsiz ucları kullanabilirsiniz.

Karakter yani PUBG ID öğrenmek için de oyuna hesabınızla giriş yapın sağ üst köşede bulunan avatarınıza tıkalyın ve üst köşede karakter ID yazar onu kupon kodu kullanırken ilgili bölüme yazabilirsiniz.

PUBG Mobile bedava UC kodu üretme merkezi

Pubg mobile bedava uc kodu üretme merkezi sayesinde uc kodlarına sahip olacak para vermeden oyun içi özellikleri satın alabileceksiniz. Oyun içi eşya satın alırken oyun para birimi olan UC kullanmanız gerekiyor. Uc üretme merkezi sayesinde oyunculara uc bakiyesi yerine çeşitli hediye kodları veriliyor.

Uc kodu üretme merkeziyle oyuncular çeşitli kampanyalarla bedava uclara sahip oluyor. Bu kodlar her oyuncuya verilmiyor Pubg etkinliklerini takip ettiğinizde bu etkinliklere katılıp kazandığınızda sizde pubg uc kodlarına sahip olabilir ve bununla kendinize oyun içi eşyalar alıp istediğiniz silah kaplamalara sahip olabilirsiniz.

Pubg mobile bedava uc kodu üretme merkezi diye bir şey yoktur aslında kullanıcılar arasında böyle bir söylem yayılmıştır. Pubg çeşitli platformlarda anlık özel etkinlikler düzenliyor ve oyuncularına bedava uc kodu dağıtıyor. Çeşitli iş birlikleri yaparak da bu kodları oyuncularıyla paylaşıyor.




Son Güncelleme: 13.04.2021 02:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PUBG MobileBedava UcPubg Uc Kodları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Citroen C5 X tasarımı ve teknik özellikleri
2021 Citroen C5 X tasarımı ve teknik özellikleri
PUBG: New State fragmanı
PUBG: New State fragmanı
ClubHouse kullanıcılarının verileri çalındı mı?
ClubHouse kullanıcılarının verileri çalındı mı?
PUBG Mobile karakter kuponu
PUBG Mobile karakter kuponu
A101 E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri ve kullanıcı yorumları
A101 E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri ve kullanıcı yorumları
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici ürün yorumları ve incelemeleri
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici ürün yorumları ve incelemeleri

Popüler Haberler

Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Ramazan ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk gece namazı ve ibadetleri
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Sahurda hangi dualar okunur?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
PUBG Mobile bedava UC kodları
Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın fazileti ve faydaları
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Gerçek adı ne? Güneş Emir oynadığı diziler
Rüyada ceviz ağacı ne demektir? Doğum veya ceviz ağacı rüyasının tabiri ve anlamı
Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Andreas'ı Osman Sonant'ın hayat hikayesi!
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur yeni sezon olacak mı, 5. sezon devam eder mi?
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Oruçluyken unutup yemek yemek orucu bozar mı?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.