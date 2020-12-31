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PUBG Mobile 2021 yılbaşı etkinlik kodları listesi

PUBG Mobile oyununda yılbaşına özel etkinlik kodlar resmen duyuruldu. Milyonları aşkın kitleye hitap eden oyun, bu etkinlik ile herkesin yüzünü güldürdü. oyun severler bu kodlara nereden erişebileceklerini merak etmeye başladılar.

31 Aralık 2020 Perşembe 16:02
PUBG Mobile 2021 yılbaşı etkinlik kodları listesi
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Dünya genelinde oldukça fenomen olan PUBG Mobile oyunu yılbaşı gecesine özel etkinlik kodlarını duyurdu. Yediden yetmişe herkesin severek oynadığı PUBG Mobile, yılbaşında etkinlik müjdesiyle kullanıcılarını sevindirdi. Pek çok oyun sever kodları intenet üzerinden nereden bulabileceklerini araştırmaya başladı. Çağımızın popüler oyunlarından olan PUBG Mobile oyununda yılbaşı etkinliği müjdesi verildi. Milyonlarca kullanıcı yılbaşı etkinliği kodlarını nereden bulabileceklerini araştırmaya başladı.

Yayınlandığı günden bu yana PUBG, oyun dünyasında büyük bir etki yarattı ve mobil oyunlarıyla aynı etkilere ulaştı. PUBG Mobile, dünyanın her yerinden milyonlarca anlık oyuncuya sahip ve önemli günlerde başlayan etkinliklerde kullanıcılarına özel hediyeler sunabiliyor. Bu etkinliklerdeki kod sayesinde, oyundaki birçok ücretli içeriğe erişebilirsiniz. Bu nedenle, oyuncular bu kodları nerede bulabileceklerini merak etmeye başladı.

 

PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile 2021 etkinlik kodu

PUBG Mobile için verilen kodların sınırlı ve süreli bir zaman aralığında geçerli olduğunu unutmayınız. Farklı kodlara resmi sosyal medya hesaplarından ve farklı yayıncılardan da erişebilirsiniz. 

  • DF54GWE16R
  • WE1DW6341E
  • T4E5F2G1E6
  • 6G1N2XS3F4
  • R4Y1SFJV62
  • 89DFNIO453
  • 7FJH4WLDS3
  • 7GDM092653
  • PUBGMOBILEBD
  • BCAHZBBZFVM
  • BGDFZBZ5QN         
  • BGDGZBZGTF        
  • BFVPZBZ89U           
  • BGFCZBZADK          
  • BGFAZBZMRF          
  • TIFZBJZWMN           
  • TIFZQZANGC
  • TIFZBIZACZG

PUBG Mobile Türkiye Resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi etkinliğinin olacağını belirtti. Oyun dünyasının sevilen isimleri Unlost ve Miranda Kerry bu festival etkinliğinde yer alacak.

PUBG OYUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

PUBG olarak da bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds, Bluehole tarafından yayınlanan ve geliştirilen çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda, yaklaşık 100 (maksimum 100) oyuncu, belirli bir rotaya sahip bir uçakta oyuna başlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütle adanın herhangi bir yerine inerler. Oyuncuların temel amacı, farklı yerlerden buldukları farklı silahlarla diğer oyuncuları öldürerek son oyuncu olmaktır. Oyun ilerledikçe ada haritasındaki güvenli alan küçülmeye başlar. Harita ne kadar küçükse, oyuncular o kadar küçük bir alandadır ve birbirlerini görmeleri ve ortadan kaldırmaları o kadar kolay olur. Kalan son oyuncu / takım kazanır.

Oyun ilk olarak 23 Mart 2017'de Steam erken erişimle Microsoft Windows için ilk başta neredeyse 3 ay sonra 4 milyon kopya sattı. Oyunun ilk ana sürümü 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkıp Windows platformunda yayımlandı. Xbox One sürümü 12 Aralık 2017'de yayımlandı. Mobil battle royale oyunlarının ortaya çıkmasıyla PUBG Mobile, 9 Şubat 2018'de Çin'de piyasaya sürüldükten sonra 19 Mart 2018'de Android ve IOS platformlarında ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. 



Son Güncelleme: 31.12.2020 16:02
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PUBGMobileYılbaşıEtkinlikKodu
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