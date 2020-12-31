PUBG Mobile 2021 yılbaşı etkinlik kodları

Son zamanların fenomen oyunu olan PUBG Mobile’de yılbaşına özel kodlar yayınlandı. Sınırlı ve süreli olduğu duyurulan kodlar merak edilmeye başlandı.

PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile 2021 etkinlik kodu

DF54GWE16R

WE1DW6341E

T4E5F2G1E6

6G1N2XS3F4

R4Y1SFJV62

89DFNIO453

7FJH4WLDS3

7GDM092653

PUBGMOBILEBD

BCAHZBBZFVM

BGDFZBZ5QN

BGDGZBZGTF

BFVPZBZ89U

BGFCZBZADK

BGFAZBZMRF

TIFZBJZWMN

TIFZQZANGC

TIFZBIZACZG

Hakkında

PUBG olarak bilinen Player Unknown's Battlegrounds, Bluehole tarafından yayınlanan ve geliştirilen çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda, yaklaşık 100 (maksimum 100) oyuncu, belirli bir rotaya sahip bir uçakta oyuna başlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütle adanın herhangi bir yerine inerler. Oyuncuların temel amacı, farklı yerlerden buldukları farklı silahlarla diğer oyuncuları öldürerek hayatta kalan son oyuncu olmaktır.

Oyun ilerledikçe ada haritasındaki güvenli alan küçülmeye başlar. Harita ne kadar küçükse, oyuncular o kadar küçük bir alandadır ve birbirlerini görmeleri ve ortadan kaldırmaları o kadar kolay olur. Kalan son oyuncu / takım kazanır. Oyun ilk olarak 23 Mart 2017'de Steam erken erişimiyle Microsoft Windows için piyasaya çıkmıştır. Çıkışından neredeyse 3 ay sonra 4 milyon kopya sattı. Oyunun ilk ana sürümü, Windows platformu için 20 Aralık 2017'de Erken Erişimden çıkıp yayınlandı. Xbox One sürümü 12 Aralık 2017'de yayınlandı. Mobil battle royale oyunlarının sayısı arttıkça PUBG Mobile, 9 Şubat 2018'de Çin'deki ilk çıkışının ardından 19 Mart 2018'de Android ve IOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlandı.