PUBG Mobile 2021 Şubat Redeem hediye kodları listesi

Mobil oyun sektöründe en büyük oyuncu kitlesine sahip olan PUBG Mobile oyununun şubat ayı bedava hediye kodları açıklandı. Bu hediye kodlarının oyun içerisindeki ismi iste Redeem Code olarak geçmekte. Redeem Code’larını oyun içerisinde kullanarak bedava hediyeler kazanabilirsiniz.

Aşağıda belirteceğimiz hediye kodlarını PUBG Mobile’ın resmi intenet sitesi üzerinden kullanarak birçok ücretsiz hediyenin sahibi olacaksınız.

PUBG Mobile hediye kodları nasıl kullanılır?

Aşağıda belirtilen kodları kullanabilmek için PUBG Mobile’ın resmî web sitesine giriş yapmanız yeterli. PUBG Mobile içerisinde bulunan profilinizden karakter kimliğinizi öğrenip siteye girin. Web sitesinde Kodu Kullan kısmına ilerleyerek kod kullanma kısmına aşağıda belirttiğimiz kodları tek tek yapıştırmayı deneyin.

PUBG Mobile 2021 Şubat ayı Redeem Kodları:

DF54GWE16R

WE1DW6341E

T4E5F2G1E6

6G1N2XS3F4

R4Y1SFJV62

89DFNIO453

7FJH4WLDS3

7GDM092653