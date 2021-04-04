PUBG Mobile 2021 Nisan redeem kodları

Pubg mobile oyun severlere müjde! Birçok oyun içeriğinde ödeme istediği için, kullanıcılar tarafından tercih edilmemeye başladı.

Piyasada mobil oyunları ya da dijital diğer oyunlar olsun her içerikte veya oyunun başka bir adımında ücret isteniliyor. Bunu siz oyun severlere verdiğimiz ücretsiz kodlar sayesinde sizlerinde yararlanmasını ve oyun içeriklerinden ücretsiz yararlanmanızı istiyoruz.

Bizde siz oyun severlerin, oyunların içeriklerine ücretsiz erişebilmeniz için kodları veriyoruz. Böylelikle herhangi bir ödeme yapmadan bu kodlar sayesinde oyunun içindeki yeniliklerden ücretsiz olarak faydalanabileceksiniz.

Daha fazla kişiye ulaşması için yorum yaparak ve paylaşarak bu konuda bizlere yardımcı olabilirsiniz.

İşte kodlar;

KDLKD734JD2

GPHZDBTFZM24U

DBJD74FSDS74F

KFJEL34K53LKD

RNUZBZ9QQ

KFK3KOGTI34

PGHZDBTFZ95U

JFHDSNFU34

R89FPLM9S

FDJ346SDNFD

5FG10D33

JFDJ346

TQIZBz76F

3HR673LF

KARZBZYTR

JRIU4375DS

S78FTU2XJ

3JFJK54LF

TIFZQZANGC

DKFI4353G

TIFZBHZK4A

FKFJDJ454325

TIFZBJZWMN

FKGDJHGJ6384

TIFZBIZACZG

FJFJ347547