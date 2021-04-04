PUBG Mobile 2021 Nisan redeem kodları

Pubg mobile oyun severlere müjde! Birçok oyun içeriğinde ödeme istediği için, kullanıcılar tarafından tercih edilmemeye başladı.
Piyasada mobil oyunları ya da dijital diğer oyunlar olsun her içerikte veya oyunun başka bir adımında ücret isteniliyor. Bunu siz oyun severlere verdiğimiz ücretsiz kodlar sayesinde sizlerinde yararlanmasını ve oyun içeriklerinden ücretsiz yararlanmanızı istiyoruz.
Bizde siz oyun severlerin, oyunların içeriklerine ücretsiz erişebilmeniz için kodları veriyoruz. Böylelikle herhangi bir ödeme yapmadan bu kodlar sayesinde oyunun içindeki yeniliklerden ücretsiz olarak faydalanabileceksiniz.
Daha fazla kişiye ulaşması için yorum yaparak ve paylaşarak bu konuda bizlere yardımcı olabilirsiniz.
İşte kodlar;
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GPHZDBTFZM24U
DBJD74FSDS74F
KFJEL34K53LKD
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KFK3KOGTI34
PGHZDBTFZ95U
JFHDSNFU34
R89FPLM9S
FDJ346SDNFD
JFDJ346
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