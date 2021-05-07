PUBG Mobile 19. sezon Godzilla vs Kong fragmanı

2018’de piyasaya sürülmüş olan PUBG’nin mobile versiyonu kısa bir süre içinde dünyadaki en popüler mobil oyun olmayı başardı. Geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan oyunun yenilikleri de hız kesmeden devam ediyor. Bu sefer de geçen günlerde sinema sektörüne damga vuran bilim kurgu filmi “Godzilla vs. Kong” uyarlaması PUBG Mobile 19. sezonuna da dahil oldu.

PUBG MOBİLE CROSSOVER etkinliği ne zaman başlıyor?

Son birkaç gündür PUBG Mobil oyununu oynamaya devam ediyorsanız, büyük ihtimalle oyun içerisindeki esrarengiz ayak izleri, iskelet kalıntıları ve pençe izleri ile karşılaşmışsınızdır. Bunlar, bilim kurgu filmi “Godzilla vs. Kong” ile alakalı, PUBG Mobile’ın Crossover etkinliği ile ilgiliydi.

PUBG Mobile Twitter üzerinden, Crossover etkinliğinin 11 Mayıs tarihinde başlayacağını duyurdu. Oyunun bu ayın başlarında yayınlanmış olan beta sürümünde gelecek yenilik ile ilgili birtakım bilgiler gösterildi. Bu canavarlar sırayla Erangel ile Sanhok haritalarına eklendi.

Oyuncular, oyuna paraşüt ile inişe hazırlandıkları sırada, titanlar mini haritada görülebilir oluyor. Canavarlar haritada geziyor, genel olarak binaları yok ediyor ve yollarına takılan oyuncuları eziyorlar. Kong ile Godzilla mermilerden zarar görmüyor ve bu küçük titanlar ateş edilip öldürülebiliyor.