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PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?

Sevilen oyunlardan birisi olan Pubg sevdalılarına sevindiren haber geldi. Şuan da 18. Sezonu oynanan oyunun 19. Sezon yakında oyun severlerle buluşması bekleniyor. Herkes tarafından beklenen yeni sezon ve Godzilla, King Kong temaları sabırsızlıkla oyun severler tarafından bekleniyor. Pubg Mobile hakkında merak edilen yeni sezon bilgileri haberimizde

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:30
PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?
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Telefondan rahatlıkla oynanan Pubg Mobile çıktığı ilk günden bu zamana yoğun ilgisini devam ettiriyor. Oyun içerisinde konum farkları ve yeni güncellemeler oyun sevenlerin tarafından beğeni topluyor. Silah kaplamalı ve arabaların her güncellemede değişmesi de oyuna heyecan katıyor. 18 Mart günü 18.sezonu yayınlanan oyunun mayıs gibi bu sezonu bitirilmesi bekleniyor. Bu yüzden herkesin gözleri 19.sezona çevrildi. Her güncellemede daha farklı konseptlerle oyun severleri karşılayan Pubg Mobile yeni sezonda da beklentileri fazlasıyla arttırdı.

Pubg Mobile 19.sezon ne zaman başlayacak?

18 mart günü çıkan son sezon için bitiş tarihi mayısın ortası olarak beklenmekte. 19.sezon için kesin bilgi verilmese de tahminler mayıs ayı içerisi olarak gösteriliyor. Oyunun içerisinde yapılan görevler sonucunda Royale Pass biriktirmek mümkün bunların toplanmasıyla da seviye atlanabiliyor diyebiliriz. 17.sezon bitiminde, RP bölümüne ait sekmeler gün boyu devre dışı bırakılmıştı ve bu yüzden oyuncular herhangi bir işlem yapamadığı gibi ödüllerine de ulaşamıyor.

Şuan gündem de olan 18.sezon bitirildikten sonra daha önceki sezonlarda gelişen olaylar devam edecek. Bitirilen sezon sonunda rütbeler sıfırlanır ve kazanılan bütün ödüller sezon sonuna aktarılır. Yapılan gözlemlere göre her sezon 2 ay devam etmekte. 18 martta çıkan 18.sezon bitimi de mayıs ortasını göstermekte. Beklenen yeni sezonun oyuncularla buluşma tarihi 15-17 Mayısıs olarak beklenmekte.




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:30
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PUBGSezonMobile
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