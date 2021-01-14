PUBG klan nasıl açılır? Klan açmak için kaç BP gerekir?

Sevilen oyunlardan biri olan PUBG Mobile düzenli olarak güncelleniyor. Oyuna en son 0.7.0 güncellemesi önemli değişikliklere sebep oldu.

PUBG yeni klan sistemi

Daha önce oyunda yer alan ekip sistemi ile klan sistemi benzemektedir. Ekip sisteminde oluşturulan topluluklarda yalnızca bir kişi yönetici oluyordu. Ekibe 10 kişi eklenebiliyordu. İsim verilen ekipler sayfasına açıklama ya da duyuru eklenebiliyordu.

Klan sistemi kurma yöntemi

Klan sistemini seviye kısıtlaması olmadan kurmak mümkündür. Bu işlemin bedeli 50.000 BP’dir. Klan kurmak için oyunun ana menüsünde sol alt alanda yer alan KLAN sekmesine girilir. Ardından sağda klan oluştur alanına tıklanır. Gereken bilgiler girilerek ayarlama yapılır daha sonra ise klan kurulur.

Klanlar, size ve arkadaşlarınıza hediye kazandırmaktadır. Klan içinde yer alan görevler tamamlanarak Klan Puanı adı verilen puanları kazanacaksınız. Bu puanlar sayesinde Klan Dükkanından farklı eşyalar alınabilecektir.

Klan Lideri ve Yardımcıları seçilecektir. Yardımcılar topluluğu yönetirken size yardımcı olabileceklerdir. Klan içinde bulunan oyuncular oyun oynadıkça Klan Seviyesi yükselmektedir. Klan TP’leri kazanıldıkça ulaşan seviyelere yeni özellikler açılmaktadır. Oyuncu kapasitesi ve mağazadaki eşyalar artmaktadır. Bu seviye 10. Seviyeye kadar yükselmektedir. Klan kapasitesi arttırma ise en fazla 5. Seviyeye kadar mümkündür.

Kurulduğunda 30 üyeyi kabul eden klanlar seviye atladıkça 5 kişi daha kabul etmektedir. Üye sayısı 50 olduğunda artış sonlanır.

Klan sisteminde Günlük Eğitim de bulunmaktadır. Bu eğitimlere katılırsanız Klan Puanı ve Klan Aktivite Puanı kazanılabilir.