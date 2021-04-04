PUBG FPS arttırma telefon kasma sorunu

Mobil oyun dünyasının vazgeçilmez oyunlarından bir tanesi olan PUBG’nin en düşük sistem gereksinimlerinde bile üstün performans çalışmasını sağlamak mümkündür. Dünya üzerinde 100 milyondan fazla oyuncuyu himayesi altında tutan ve birçok bilgisayar oyununun bile oyuncu sayısında önüne geçen “PUBG Mobile” bazı zamanlarda oyuncuların yetersiz sürümleri ya da düşük sistem gereksinimlerinden dolayı oyun içinde donma veya kasma gibi sinir bozucu durumlarla karşı karşıya kalması sonucunda gündeme gelebilmektedir. Bunun ne kadar sinir bozucu olduğu birçok oyuncu tarafından, başına gelmese bile tahmin edilebilen bir durumdur. Burada sorulması gereken ise oyundan tam verimi nasıl alabileceğimizdir. Verilecek olan yöntem ile daha iyi FPS almak mümkündür.

Öncelikle bu işlemlerde kullanacağımız uygulama Pubg Mobile GFX Tool Ayarı olmaktadır ve bunun için GooglePlay Store üzerine gidilerek buradan GFXTOOL’un indirilme işlemine başlatılması gerekmektedir. İndirmenin tamamlanmasının ardından uygulamayı açtığımızda karşımıza alttaki gibi bir ekran gelecektir.

(GFX Tool uygulamasıyla ilgili bilinmesi gereken özellik, Mobile PUBG adına geliştirilmesi yapılmış bir “Performans İyileştirici” program olduğudur.)

Select Version

Buradan(Versiyon Seçin) isimli sekmeye giderek uygulamanın ayarlama işlemleri için büyük önem teşkil eden kısma geçiş yapıyoruz. Sürüm 0.7’nin seçilmesi üzerine uygulamanın sizden telefonunuz için “ROOT” yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Dünya üzerinde şimdilik yalnızca Kore’de mevcut olan 0.7 sürümü olsa bile şimdilik 0.6 sürümü güncel olarak kabul görmektedir. GFX Tool’un çalıştırılmasından öncesinde, hangi sürümünün olduğunu kontrol ediniz, sakın bu adımı atlamayınız.

Resulation

(Çözünürlük) ayarlarına geçiş yapıldığında ise buradan oyun çözünürlüğünün düşürülmesi, oyun uygulamada iken oluşturulacak piksel sayılarının düşürülmesiyle görüntünün küçüleceği için kesinlikle FPS performansınızı iyileştirecektir. OnePlus 3’te oyun 1920 x 1080 şeklinde çalışmaktadır. Böylelikle oyunun çözünürlüğüne 960 x 540’a düşürülmesi, yani yarıya çekilmesiyle daha az işlem yapılacak ve oyunun performansı çok daha yukarılara taşınacaktır. FPS’in yükseltilebilmesi için büyük önem taşıyan araçlardan bir tanesi Resolution olmaktadır. Resulation ayarlarının yapılmasının ardından oyunun ekranda küçük bir yer kaplayacağı unutulmamalıdır!

Graphics

(Grafikler), PUBG Mobile uygulamasının kendi içinde barındırdığı birçok grafik seçeneği bulunmakta lakin GFX Tool Aracı; normalde kullanıcıya verilmeyen bazı gizli grafik seçeneklerine ulaşım sağlayabilmektedir. Önek vermek gerekirse; “çok yüksek dereceli kalite sağlayan grafik ayarları.”

Performans adına ise yapılabilecek en iyi ayar, “Pürüzsüz” ön ayarları olacaktır. Bunun nedeni ise grafiklerin bir tek biraz düşürürken, iyi bir FPS artışı sağlamasından kaynaklanmaktadır.

FPS

, bu ayarla birlikte GFX Tool Aracı ile ulaşabileceğimiz en yüksek FPS’in bulunması ve bu FPS sınırının denememeyi ve aşmamasını söylemektedir. Burada yapılacak ayarlar ile termal azaltma ve ayrıyeten pil tüketiminin önüne geçilmesi adına aşırı kullanışlı olacaktır. 60 FPS burada yer alan en iyi ayar olmaktadır. Bunun daha üstü yüksek bir ayar ile oyunda daha iyi bir akışkanlık kazandırabilirsiniz lakin pilinizin tüketimi ve telefonun ısınmasının önüne geçemezsiniz. Bu nedenden ötürü en ideal performansı “60 FPS” ile alacaksınız.

Vulkan bölümü,

Bu ayarla birlikte desteklenmekte olan cihazların Vulkan Graphics API kullanması ve cihazın sergilediği performansta artış anlamına gelecektir. Piyasaya sürülen yeni cihazların Vulkan desteklediği görülür lakin cihaz desteklemediği halde PUBG başlatılmaz ise bunun çözümü GFX Tool Aracı ile devre dışı bırakılmasıdır.

Shadows

(Gölgeler), burada yapılacak ayarlar ile gölgeler devre dışı bırakılmalıdır. Bu işlem oldukça etkili bir performans değişikliğine yol açacaktır. Lakin bakıldığında PUBG oyunu için bunun yapılması pek iyi sonuçlar vermeyecektir. Yani oyun içinde oyuncunun görsel ve oynama açısı için büyük sorun teşkil eder.

Style

(Stil), oyun içindeki renklerin ve doygunluk ayarlarının ne derecede olacağını kararlaştırmaktadır. Bu ayarın yüksek performanslarda büyük bir etki teşkil ettiği söylenememektedir.

Anti- aliasing

, bu ayarın yapılması ile birlikte yüksek bir FPS artışı adına devre dışı bırakmak gerekecektir (Disable). Oyun içi performansınızı ve oynayışınızı kötü yönde etkileyebilmektedir. Bunun için öncelikle denenmesi gerekmektedir. Oyunun içinde biraz pürüzlü bir görünüm gösterebilir.

Yapılacak bu ayarların ardından ayarlarınızı kaydetmeyi unutmayın. Sonrasında GFX Tool’u kapatınız ve PUBG Mobile uygulamasına giriş yapın. Oyun ayarlarının nasıl değiştiğini, grafik ayarlarının iyileşmesini, oyun içi hızı, karakter görünümü ve oynanış biçimini dikkatlice inceleyin. Oyun ayarlarının düzeltilmesinde büyük bir etkisi bulunsa dahil GFX Tool kesin bir çözüm sunmaz. Telefonun oyun içindeki performansını etkileyen özellikler genellikle telefonunuzun gereksinimleridir. Yani her ne kadar görüntü ayarları ile oynasanız bile düşük sistem gereksinimleri olan telefonlar ile en iyi performansı almanız mümkün olmayacaktır. İyi şanslar!