PUBG FPS arttırma nasıl yapılır?

CS:GO, Valorant ve PUBG gibi oyunlarda karşımıza çıkan kasma sorunu sorunun temel nedenlerinden birisi de FPS’dir. FPS artırılmadıkça oyuncu oyunda kasma sorunu yaşayabilir. Bunu önlemek amacıyla FPS artırılmalıdır. Bu sayede oyuncu oyun esnasında rahatça oyunda devamlılık sağlamaktadır.

FPS nedir? Ne anlama gelir?

FPS nin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunların ilki oyun türüne ait bir terimdir. Oyuncunun birinci şahıstan oyunda yer aldığı, hâkim olduğu oyun türlerine FPS denirken diğer anlamı ise Frame Per Seconddur. Yani saniyede ekranda yer alan kare bilgisi. Bilgisayar oyunlarında FPS sayısı arttıkça oyun hızı ve akıcılığı artar. Bu sayede oyuncu donma, kasma yavaşlama yaşamadan oyunda yer alır.

PUBG FPS artırma işlemi nasıl yapılır?

driver güncellemesi

Ekran kartınızın marka ve modelinin ne olduğunu kesin olarak tespit edin (Öneğin; AMD mi Nvidia mı vb.)

Ekran kartınızın modelini tespit etmenizin ardından, kullandığınız markanın web sitesine girin ve “sürücüler” seçeneğine tıklayın.

Ekran kartınızın markasının sitesinde girip sürücüler kısmını bulduktan sonra kendi kullandığınız modeli bulup bilgisayarınıza indirin.

İndirme işleminin sona ermesinin ardından dosyayı kurup ardından bilgisayarınızı yeniden başlatarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

overclock

PUBG oyunundan büyük keyif alıyorsanız fakat FPS sayınız düşük olduğu için kasmalar yaşıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak bu sorununuza en aza indirebilirsiniz. FPS sayınız arttıkça kasma ve donmalarınız azalacak. Bu yöntemlerin en başındayapmak gelmektedir. Oldukça basit uygulanan bu adım için;Bir başka FPS artırma yöntemi ise ekran kartınayapmaktır.

Bilgisayarın en önemli ve en güçlü çalışma mekanizmalarının başında şüphesiz ki ekran kartı yer almaktadır. Bilgisayarların ilk hallerinde ekran kartları ne yazık ki tam anlamıyla çalışmıyor. Ekran kartınızdan maksimum verimi almak için overclock yöntemi kullanmak oldukça mantıklı. Bilgisayar işlemcisine de uygulanabilen bu yöntem sayesinde bilgisayarınızı da hızlandırabiliyorsunuz. Bu yöntemin temel mantığı basitçe çekirdeklerin saat hızını arttırmak denebilir.

Overclock yöntemi ile ekran kartı ve işlemcinin GHz’si arttırılıyor. Bu sayede bilgisayarın kullanım performansı doğrudan yükselmektedir. Her marka ve modelin overclock yapma yöntemi değişkenlik gösterebilir. Kendi bilgisayarınızın overclock artırma yöntemini Google’de aratarak çıkacak olan video ve adımlardan bulabilirsiniz.