PUBG Buz Festivali nedir? PUBG Mobile Frost Festival nasıl oynanır?

En sevilen mobil oyunlardan birisi olan PUBG Mobile yeni bir modla oyuncuların karşısına çıktı. Her seferinde yeni güncellemeler ile yeni modlar getiren PUBG Mobile bu kez de Buz Festivali isimli yeni haritayı oyunculara sundu.

İşte PUBG Mobile Buz Festivali ile gelen yeni özellikler:

Oyuna Buz Festivali ile beraber karla ve buzla kaplı bir atmosfer geldi. Ayrıca çam ağacı ve yılbaşı temalı süslemeler de oyun da yerini aldı.

Oyunun lobi kısmında da bekleme alanında süslenmiş bir çam ağacı, şömine gibi kış detayları yer alıyor.

Oyuna getirilen snowboard ile oyuncular oyun içinde kayak yaparak kayabiliyorlar.

Haritada bazı bölgelerde kaleler bulunuyor. Bu kalelerde oldukça iyi lootlar da yer alıyor.

Son olarak kale içinde minyatür bir kardan adam ve dondurulmuş yumurta da yer alıyor.