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Pubg bedava Uc nasıl alınır? En yeni Pubg bedava uc kodlar neler? Pubg bedava uc kodu veren uygulama ve siteler

Pek çok oyun severin favori oyunlarından olan Pubg kullanıcıları, oyun içerisinde bedava nasıl uc sahibi olunabilir diye araştırmaya başladı. Pubg uc sahibi olan kişiler oyun içerisindeki pek farklı özellikleri kullanabiliyor. Peki bedava uc sahibi nasıl kazanılır? İşte 2021 uc kodları, uc sahibi olmak içi yapmanız gerekenler...

14 Mart 2021 Pazar 19:54
Pubg bedava Uc nasıl alınır? En yeni Pubg bedava uc kodlar neler? Pubg bedava uc kodu veren uygulama ve siteler
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Son zamanların en popüler oyunlarından olan pubg oynunda pek çok kişi kullandığı uc kodlarının nasıl alındığını merak etti. Peki Pubg bedava uc kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

Dünyada pek çok kişi tarafından oynanılna oyun Pubg için oyun içerisinde uc kodları bulunuyor. Özellikle pek çok kişi bu konuyla ilgili intenet aramalarında bulunuyor Pubg mobile uc hilesi ile, oyundayken birçok uc sahibi olabilirsiniz. Bu uclar ile oyun içerisinde bulunan herkesin satın alamadığı kıyafet, kostüm, skin, silah gibi pek çok envanterlere, bedava uc gönderimi gerçekleştirilerek saship olabilirsiniz. Pubg mobile bedava uc hilesine nasıl sahip olunur?

Pubg Mobile bedava uc android 2021

Androiz cihazlardan bedava uc sahibi olmak isteyen kişiler aşağıdaki basamakları uygulayarak pubg mobile bedava uc alabilirler.

Çekilişlere katılarak bedava uc sahibi olmak

Son zamanlarda onlne platformlar üzerinden gerçekleştirilen çekilişlere katılarak bedava uc kazanabilirsiniz.

Bu platformlar;

-Nimo.tv

-NonoLive

-Dlive

Tunuvalara katılarak Pubg Mobile uc kazanmak

İntenet üzerinden gerçekleştirilen yayıncıların yayınlarında tunuvalarada yer alarak uc kazanabilrisiniz. Aynı zamanda gerçek para ödülü de kazanmak mümkün.

Nimo Tv ile Pubg Mobile bedava uc kazanmak

Nimo tv son zamanlarda seyirci sayısındaki artış amacıyla bazı çekilişlere yer vermektedir. Bu çekilişlerde en fazla bilineni bedava Google Play kodu verilmesidir. Ayrıca kendi yaotıkları tunuvalarda 2000 Dolar gibi para ödülleri de vermektedirler.

Turkcell sence ile para kazan bedava uc kazanmak

Bundan yalnızca Turkcell aboneleri olan kişiler yararlanabiliyor. Turkcel kullancıılar BİP üzerinden Sence kanalını takip ederek kendilerine sunulan anketleri doldurarak para kazanabiliyorlar. Bu kazandıkları paralar ile Paycell kartlarına  yükleyerek bedava uc satın alabiliyorlar. Paycell kart normal banka kartı olarak UC alımlarında da kullanılabilir.

Youtube'tan para kazanarak uc kazanmak

Eğer içerikler üretip bunları Youtube kanalından paylaşırsanız videolarınızdan para kazanabilirsiniz. Pubg oyun en çok oynanan oyun olmasının yanında en fazla izlenen oyunlar arasında da yer almaktadır. Videolarınzdan kazandığınız parayla uc satın alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:54
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Anahtar Kelimeler:
PUBGUcBedava
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