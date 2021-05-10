PUBG’de genel olarak razer pin ile redeem kodları kullanılıyor. PUBG razer pin kodu ile PUBG redeem kodlarının nasıl alındığını bilmiyorsanız, haberimizin devamında yer alan bedava PUBG kodlarını girdikten sonra bunu öğrenebilirsiniz. İşte PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021…
PUBG Razer e-pin ne oluyor?
Razer e-pin, PUBG içinde kullanılan ödeme sistemi. e-pin kodu olarak da bilinen PUBG Razer e-pin’le PUBG oyuncuları marketten alışverişlerini yapabiliyorlar. PUBG Razer e-pin kodunu kullanıp silah ve kostüm gibi donanımlar satın alınabiliyor. Razer e-pin’le ilgili bilinmesi gerekenler şunlardır:
- PUBG markette satılan silah ile kostümler, oyundaki başarınıza göre ücretsiz olarak size verilebildiği gibi, e-pin kullanarak da satın alabileceğiniz donanımlardır.
- PUBG mobile oyununda marketten bir şey satın almak istiyorsanız, ödeme altenatiflerinden biri Razer e-pin’dir.
- Razer e-pin’leri nasıl kullanabilirim diye düşünüyorsanız, aldığınız kodu ilk olarak oyunda işlemeniz gerekiyor.
PUBG Razer e-pin nasıl kullanılıyor?
- PUBG Mobile’da Razer e-pin kullanmak için, e-pin sitesine giriş yaptıktan sonra sizden Pubg ID numaranız istenecek.
- Bu bölüme PUBG’deki oyuncu numaranızı yazdıktan sonra, ödeme aşamasına geçeceksiniz.
- PUBG e-pin giriş kısmını genişleterek aktifleştirebilirsiniz.
- Daha önceden satın almış olduğunuz e-pin’ler bulunuyorsa sayfanın altında ki bölüme girip kullanabilirsiniz.
PUBG’de farklı materyalleri satın alırken kullanılabilen bu e-pin’ler ile pek çok oyuncu, PUBG mağazasında çeşit çeşit ürün alabiliyor. PUBG silahları dışında karakterler için kask, kostüm vb. ekipmanlar da PUBG e-pin kullanarak alınabiliyor.
PUBG molibe’de takımınızın kazanması adına, hediye ile ödülleri kazanmak için iyi ekipmana sahip olmanız oldukça önemlidir. Bu yüzden 2021 PUBG e-pin hileleriyle bedava ekipman satın alabilirsiniz.
PUBG Mobile Pazer e-pin hileli bedava kodları ne oluyor?
PUBG Mobile ödeme yöntemi Razer e-pin’e ücret ödemeden sahip olmanın pek çok yolu bulunuyor. Bu yolların en başında ise Razer e-pin hilesi gelmekte. PUBG Mobile Redeem kodu veya Razer e-pin kodu, serverlar gibi pek çok platformda ücret almadan paylaşılmakta. PUBG e-pin hilesinin çözülmesi sonrasında, siz de e-pin’lere ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.
Ücretsiz UC kodlarıyla BUBG Mobile e-pin alıp, ödeme modelleri içerisinde kod seçeneğini seçmeniz gerekiyor. PUBG e-pin’le UC kodlarını etkinleştirmek ve PUBG mağazası üzerinden alışveriş yapabileceğiniz ücretsiz bakiyeyi kazanmak için şu adımları uygulamanız gerekiyor:
- Öncelikle PUBG UC kodu satın alma sayfasına giriş yapın.
- Hesabınızı doğrulamak için oyuncu ID numaranızı yazın.
- Onaylama işlemi için “Tamam”ı seçin.
- E-pin girmeniz gereken alana ulaştığınızda, Pubg mobile oyun kodunuzu girerek “Tamam” diyerek devam edeceksiniz.
- “Öğe satın alınsın mı” yazan uyarı yazısına onay vererek, işlemi sonlandırabilirsiniz.
Doğru bilgileri girdiğiniz zaman PUBG mobile tarafından işlem onaylanacak ve UC miktarı Pubg hesabınıza tanımlanacaktır.
PUBG bedava e-pin kodları (UC) 2021
PUBG UC hileleri esasen, PUBG serveri tarafından üretilmiş olan kodlar adına gereken ücreti ödemeden, elde edilen kodun bulunmasıdır. Son zamanlarda PUBG kodu hilesi pek çok oyuncu tarafından yapılmakta. Siz de oyun oynarken başarılı olmayı istiyorsanız, PUBG hile kodları kullanabilirsiniz. 2021 güncel PUBG Mobile UC kodları aşağıda liste halinde yer alıyor.
- KAOE6-UJA9D-SAK3V YU5JD-SU5NS-NAY5J
- DJS2J-D2FND-N6KFN HUS5J-JS7IK-KD8KD
- NS2LS-RTI3N-DNW3R DJ4ND-DW2AS-TJS3K
- LA5JD-OKSJ4-VS2KD DKA5J-MJA7D-SN3JD
- MAF8F-MSI6G-DNSK3 KSN5D-N5JFN-N3OSK
- NAU7W-NBU7S-NAN4V NAJ8S-NAN6R-NLG6Y
- LAK7S-JAUD6-JA9VM ASA3G-KA7RK-NSO9E
- DKE9T-ZOLD5-MO8SD EOE4K-4KS3F-DKW0E
- ASJD9-OQK7A-DKA9E DK4G-NSK2D-SAK3T
- S8DSS-D8DS8-SD225 SJ4FJ-EJ8AD-ROKS0
Bedava PUBG UC Kodu üretme merkezi 2021
PUBG UC kodu üretme merkez hile programı, oyunda UC kodu üretebilmek amacı ile kullanılan bir yazılım. Oyunda bedava kod üretme programı esasında, PUBG’nin serverlarında üretimi yapılan orijinal kodlar gibi, bedava e-pin hilesi sunmakta. 2021 için PUBG UC kodu üretme programında üretilen kimi UC kodları aşağıda yer alıyor. Bedava UC kodlarını deneyerek e-pin yerine kullanabilirsiniz.
- ADK6I-DJ4HD-FDJ4O NAD5K-DS4NF-FNF5N
- ZDK5O-SNS4U-NAK5K MO2JR-J6JDK-YLD1G
- LA3BY-DJ3UD-KH9ND NS4JD-JE9KY-DS4LD
- SJ3QW-NDJ6L-DMS9F KO4IF-JD5DK-SK3KD
- KD39K-KS4KS-DA9DM N1SK3-DK5LD-GFOD4
PUBG bedava UC Kodu kazanma 2021
2021’de Amerika serverları tarafından paylaşılan PUBG ücretsiz kodu olarak yer alan UC e-pin kodları şu şekildedir:
- 8DJSB-NDJ5L-DS4JD JD1GK-OKR2J-QDFM3
- VJS2K-FK4KM-DNW2J KD7FJ-DJ3JD-D31KD
- DZNX6-DJW5J-DK0FJ NS3YU-KJSN5-ZGI6D
- SB28D-DNE0D-DSY9C A1SK3-KD97S-DN8FK
- DN3DJ-ZHY8G-CN8DS M9DNS-DJ4FN-POD3J
- LDI3J-DJ5K6-JSA4P ZD5KD-DKW4J-F5KS3
PUBG Mobile Free UC Codes 2021
Türk PUBG e-pin serverlarına ek olarak yabancı PUBG serverlarında Free Uc Codes yani ücretsiz UC kodlarını da kullanabilirsiniz. İngiltere, ABD ile Almanya gibi pek çok ülkenin PUBG UC Kodu serverlarından alınan aşağıda yazılı kodları kullanabilirsiniz:
- DJWD8-CNG5J-J6NDB ZS9DJ-EJ5HD-DJ8FK
- QN8DJ-JDF5J-KS9JQ NSK9K-DJS5H-HD5HD
- SJD5U-JDH8D-SJ3KL KI9DN-J5GDJ-KS9SJ
- WEJ4H-DJ5AD-J4SKF KD9SB-DK4JS-SJ5JS
- DJ6KD-KD7IJ-JD1LS KD9AL-J3DKA-KS4JD
PUBG Mobile bedava UC Kodu nasıl alınıyor?
UC Kodu hilesiyle siz de PUBG e-pin kullanımı için aşağıda yer alan kodları, istenilen alana girebilirsiniz. UC paketlerinin ne kadar bir miktara sahip olduğu bilinmemekte. Ücretsiz kullanımı olan 2021 PUBG UC kodları şöyle:
- G9S3K-DJE3J-DJS3D JD4AK-DJ6SN-S3NKA
- JS8KA-AN4JD-SN6NS HS3KD-SAB7D-MD6KF
- CVLS0-SMS5J-DK6KD DKS9A-KS4MD-MA4HD
- MNA6S-M5KSL-LS4JD N8AKD-KS9AK-KS4ND
- DJ9SK-DF5JD-DK3AD NS9SK-KN5SV-K0KJD
PUBG bedava UC kodları 2021
PUBG’nin paylaştığı ve yüksek ihtimal ile çalışan, hile programlarınca üretilen kimi UC kodları şöyledir:
- KD9WD-DEJ5J-JF98F N8SKF-FJ2JD-9DKNQ
- QMAN5-NU7DJ-KA9CD M0SJS-AD4JS-DJ4JL
- DZN9S-QHSL3-N8SKS N9SK2-SL9IJ-N9AKD
- NA9DK-KAN4U-KNYA7 U8AKS-KAJ6S-KJ8AB
- N9ALD-KI7AK-MNUP9 XN8SK-KWN7S-KNSY8
Farklı sunucuların ürettiği PUBG UC kodları
- O98DJ-NSY7S-J4KDA NS8S2-SJ4JN-NK9AW
- NPAL4-4HDUA-N8KAL LP0AJ-JW7AK-NOS9S
- ADU3K-JDU7S-NHS2D NU8JS-JSJ3J-NOAJS
- BAU8S-NAUYD-KO9KS USH5H-KF8UD-NOLS2
- PQSJ7-DNAY7-NISP9 PS9J3-3JDYH-NLAKQ
Son olarak, PUBG’de ücretsiz ayrı skin alabileceğiniz kodlar bulunuyor. Bu kodlar ile motosiklet alabilirsiniz ya da çeşitli skinler elde edebilirsiniz. İşte o kodlar:
- E7FENAD3K – Pubg’de motosiklet alma kodu
- G7E283R4FK – Pubg’de M16 tüfeği için özel skin
- DKS37DKHLA – Pubg’de arkadaş edinme kodu
- KR45JGSJH- Pubg’de keskin nişancı silahında ücretsiz görünüm