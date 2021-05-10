PUBG’de genel olarak razer pin ile redeem kodları kullanılıyor. PUBG razer pin kodu ile PUBG redeem kodlarının nasıl alındığını bilmiyorsanız, haberimizin devamında yer alan bedava PUBG kodlarını girdikten sonra bunu öğrenebilirsiniz. İşte PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021…

PUBG Razer e-pin ne oluyor?

Razer e-pin, PUBG içinde kullanılan ödeme sistemi. e-pin kodu olarak da bilinen PUBG Razer e-pin’le PUBG oyuncuları marketten alışverişlerini yapabiliyorlar. PUBG Razer e-pin kodunu kullanıp silah ve kostüm gibi donanımlar satın alınabiliyor. Razer e-pin’le ilgili bilinmesi gerekenler şunlardır:

PUBG markette satılan silah ile kostümler, oyundaki başarınıza göre ücretsiz olarak size verilebildiği gibi, e-pin kullanarak da satın alabileceğiniz donanımlardır.

PUBG mobile oyununda marketten bir şey satın almak istiyorsanız, ödeme altenatiflerinden biri Razer e-pin’dir.

Razer e-pin’leri nasıl kullanabilirim diye düşünüyorsanız, aldığınız kodu ilk olarak oyunda işlemeniz gerekiyor.

PUBG Razer e-pin nasıl kullanılıyor?

PUBG Mobile’da Razer e-pin kullanmak için, e-pin sitesine giriş yaptıktan sonra sizden Pubg ID numaranız istenecek.

Bu bölüme PUBG’deki oyuncu numaranızı yazdıktan sonra, ödeme aşamasına geçeceksiniz.

PUBG e-pin giriş kısmını genişleterek aktifleştirebilirsiniz.

Daha önceden satın almış olduğunuz e-pin’ler bulunuyorsa sayfanın altında ki bölüme girip kullanabilirsiniz.

PUBG’de farklı materyalleri satın alırken kullanılabilen bu e-pin’ler ile pek çok oyuncu, PUBG mağazasında çeşit çeşit ürün alabiliyor. PUBG silahları dışında karakterler için kask, kostüm vb. ekipmanlar da PUBG e-pin kullanarak alınabiliyor.

PUBG molibe’de takımınızın kazanması adına, hediye ile ödülleri kazanmak için iyi ekipmana sahip olmanız oldukça önemlidir. Bu yüzden 2021 PUBG e-pin hileleriyle bedava ekipman satın alabilirsiniz.

PUBG Mobile Pazer e-pin hileli bedava kodları ne oluyor?

PUBG Mobile ödeme yöntemi Razer e-pin’e ücret ödemeden sahip olmanın pek çok yolu bulunuyor. Bu yolların en başında ise Razer e-pin hilesi gelmekte. PUBG Mobile Redeem kodu veya Razer e-pin kodu, serverlar gibi pek çok platformda ücret almadan paylaşılmakta. PUBG e-pin hilesinin çözülmesi sonrasında, siz de e-pin’lere ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Ücretsiz UC kodlarıyla BUBG Mobile e-pin alıp, ödeme modelleri içerisinde kod seçeneğini seçmeniz gerekiyor. PUBG e-pin’le UC kodlarını etkinleştirmek ve PUBG mağazası üzerinden alışveriş yapabileceğiniz ücretsiz bakiyeyi kazanmak için şu adımları uygulamanız gerekiyor:

Öncelikle PUBG UC kodu satın alma sayfasına giriş yapın.

Hesabınızı doğrulamak için oyuncu ID numaranızı yazın.

Onaylama işlemi için “Tamam”ı seçin.

E-pin girmeniz gereken alana ulaştığınızda, Pubg mobile oyun kodunuzu girerek “Tamam” diyerek devam edeceksiniz.

“Öğe satın alınsın mı” yazan uyarı yazısına onay vererek, işlemi sonlandırabilirsiniz.

Doğru bilgileri girdiğiniz zaman PUBG mobile tarafından işlem onaylanacak ve UC miktarı Pubg hesabınıza tanımlanacaktır.

PUBG bedava e-pin kodları (UC) 2021

PUBG’de e-pin kodlarının aslında herkes tarafından anlaşılabilecek basit bir mantığı var. Her kod, belli bir miktarda satın alınıyor. PUBG e-pin hileleri içerisinde en fazla tercih edilen yöntem, UC kodlarını denemektir. 2021 PUBG UC (e-pin) kodları içerisinde ücret ödemeden erişim sağlayabileceğiniz yeni kodlar, PUBG mağazalarından istediğiniz ekipmanları satın almanıza imkan sunuyor.

PUBG UC hileleri esasen, PUBG serveri tarafından üretilmiş olan kodlar adına gereken ücreti ödemeden, elde edilen kodun bulunmasıdır. Son zamanlarda PUBG kodu hilesi pek çok oyuncu tarafından yapılmakta. Siz de oyun oynarken başarılı olmayı istiyorsanız, PUBG hile kodları kullanabilirsiniz. 2021 güncel PUBG Mobile UC kodları aşağıda liste halinde yer alıyor.

KAOE6-UJA9D-SAK3V YU5JD-SU5NS-NAY5J

DJS2J-D2FND-N6KFN HUS5J-JS7IK-KD8KD

NS2LS-RTI3N-DNW3R DJ4ND-DW2AS-TJS3K

LA5JD-OKSJ4-VS2KD DKA5J-MJA7D-SN3JD

MAF8F-MSI6G-DNSK3 KSN5D-N5JFN-N3OSK

NAU7W-NBU7S-NAN4V NAJ8S-NAN6R-NLG6Y

LAK7S-JAUD6-JA9VM ASA3G-KA7RK-NSO9E

DKE9T-ZOLD5-MO8SD EOE4K-4KS3F-DKW0E

ASJD9-OQK7A-DKA9E DK4G-NSK2D-SAK3T

S8DSS-D8DS8-SD225 SJ4FJ-EJ8AD-ROKS0

Bedava PUBG UC Kodu üretme merkezi 2021

PUBG UC kodu üretme merkez hile programı, oyunda UC kodu üretebilmek amacı ile kullanılan bir yazılım. Oyunda bedava kod üretme programı esasında, PUBG’nin serverlarında üretimi yapılan orijinal kodlar gibi, bedava e-pin hilesi sunmakta. 2021 için PUBG UC kodu üretme programında üretilen kimi UC kodları aşağıda yer alıyor. Bedava UC kodlarını deneyerek e-pin yerine kullanabilirsiniz.

ADK6I-DJ4HD-FDJ4O NAD5K-DS4NF-FNF5N

ZDK5O-SNS4U-NAK5K MO2JR-J6JDK-YLD1G

LA3BY-DJ3UD-KH9ND NS4JD-JE9KY-DS4LD

SJ3QW-NDJ6L-DMS9F KO4IF-JD5DK-SK3KD

KD39K-KS4KS-DA9DM N1SK3-DK5LD-GFOD4

PUBG bedava UC Kodu kazanma 2021

2021’de Amerika serverları tarafından paylaşılan PUBG ücretsiz kodu olarak yer alan UC e-pin kodları şu şekildedir:

8DJSB-NDJ5L-DS4JD JD1GK-OKR2J-QDFM3

VJS2K-FK4KM-DNW2J KD7FJ-DJ3JD-D31KD

DZNX6-DJW5J-DK0FJ NS3YU-KJSN5-ZGI6D

SB28D-DNE0D-DSY9C A1SK3-KD97S-DN8FK

DN3DJ-ZHY8G-CN8DS M9DNS-DJ4FN-POD3J

LDI3J-DJ5K6-JSA4P ZD5KD-DKW4J-F5KS3

PUBG Mobile Free UC Codes 2021

Türk PUBG e-pin serverlarına ek olarak yabancı PUBG serverlarında Free Uc Codes yani ücretsiz UC kodlarını da kullanabilirsiniz. İngiltere, ABD ile Almanya gibi pek çok ülkenin PUBG UC Kodu serverlarından alınan aşağıda yazılı kodları kullanabilirsiniz:

DJWD8-CNG5J-J6NDB ZS9DJ-EJ5HD-DJ8FK

QN8DJ-JDF5J-KS9JQ NSK9K-DJS5H-HD5HD

SJD5U-JDH8D-SJ3KL KI9DN-J5GDJ-KS9SJ

WEJ4H-DJ5AD-J4SKF KD9SB-DK4JS-SJ5JS

DJ6KD-KD7IJ-JD1LS KD9AL-J3DKA-KS4JD

PUBG Mobile bedava UC Kodu nasıl alınıyor?

UC Kodu hilesiyle siz de PUBG e-pin kullanımı için aşağıda yer alan kodları, istenilen alana girebilirsiniz. UC paketlerinin ne kadar bir miktara sahip olduğu bilinmemekte. Ücretsiz kullanımı olan 2021 PUBG UC kodları şöyle:

G9S3K-DJE3J-DJS3D JD4AK-DJ6SN-S3NKA

JS8KA-AN4JD-SN6NS HS3KD-SAB7D-MD6KF

CVLS0-SMS5J-DK6KD DKS9A-KS4MD-MA4HD

MNA6S-M5KSL-LS4JD N8AKD-KS9AK-KS4ND

DJ9SK-DF5JD-DK3AD NS9SK-KN5SV-K0KJD

PUBG bedava UC kodları 2021

PUBG’nin paylaştığı ve yüksek ihtimal ile çalışan, hile programlarınca üretilen kimi UC kodları şöyledir:

KD9WD-DEJ5J-JF98F N8SKF-FJ2JD-9DKNQ

QMAN5-NU7DJ-KA9CD M0SJS-AD4JS-DJ4JL

DZN9S-QHSL3-N8SKS N9SK2-SL9IJ-N9AKD

NA9DK-KAN4U-KNYA7 U8AKS-KAJ6S-KJ8AB

N9ALD-KI7AK-MNUP9 XN8SK-KWN7S-KNSY8

Farklı sunucuların ürettiği PUBG UC kodları

O98DJ-NSY7S-J4KDA NS8S2-SJ4JN-NK9AW

NPAL4-4HDUA-N8KAL LP0AJ-JW7AK-NOS9S

ADU3K-JDU7S-NHS2D NU8JS-JSJ3J-NOAJS

BAU8S-NAUYD-KO9KS USH5H-KF8UD-NOLS2

PQSJ7-DNAY7-NISP9 PS9J3-3JDYH-NLAKQ

Son olarak, PUBG’de ücretsiz ayrı skin alabileceğiniz kodlar bulunuyor. Bu kodlar ile motosiklet alabilirsiniz ya da çeşitli skinler elde edebilirsiniz. İşte o kodlar: